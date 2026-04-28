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國防特別條例草案昨（27）日朝野協商三度破局，5月6日將再進行第4次協商。國民黨主席鄭麗文今（28）日接受媒體人黃光芹專訪，首度表態「不反對8千億元軍購」，但是一樣要美國正式通過給台灣發價書，預算才能編，並保證對美軍購「國民黨不會延遲」，該審查還是要審查。立法院長韓國瑜昨日就國防特別條例第三度召開朝野黨團協商，因藍營內部意見分歧，仍須待黨團大會討論通過，訂5月6日再協商。據悉，國民黨內多數立委都支持將上限調高到8000億元，若美方下半年又有發價書來，就不必選舉期間再為軍購攻防一次，但黨中央仍堅持黨版「3800億元+N」。鄭麗文今日在live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，「鄭習會比軍購重要太多！」，國民黨很多人說先編8千億，但如果美國沒有要賣，「那錢還要擺在那裡嗎？要看到項目跟數字才可以編」。她強調，民進黨貪贓枉法又毫無信用，國民黨不可能空白授權，執政黨要這樣就通過1.25兆就死了這條心、朝野協商也一定破局。「要不要在美國還沒給發價書前，就先接受？」鄭麗文說，目前美國總統川普即將訪中，下一波軍購發價書因而停頓，這跟台灣沒有關係，那現在匡多出來的錢，會不會被民進黨亂花？目前藍白態度一致，一定要看到清楚明白的項目及數字才可以編列預算。鄭麗文直言，現在國防特別條例就要通過8000億元也可以，但是一樣要美國正式通過給發價書，預算才能編，所以通過3800億元還是通過8000億是元一樣的，不知道大家要去糾結這個數字。鄭強調，都已經保證了，所以對美軍購國民黨不會延遲，該審查還是要審查。黃光芹追問，「所以妳不反對8000億元？」鄭麗文表示，她不反對，只是國民黨分階段的原因，在於在野黨就沒有看到項目、沒有看到數字，「沒有看到我們怎麼編？」，民進黨就不負責、不給你看，這是困難點，她也都和美國人和外國人講過很多次，他們也都很能夠理解，她也能理解AIT壓力很大，「但1.25兆就是不可能，未來如果要商購或是無人機，再來討論，這是幾千億的錢，要對老百姓負責」。