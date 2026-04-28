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在兩岸立場方面，68%的受訪者明確表示，不接受中國提出的「和平統一、一國兩制」模式。值得注意的是，與前兩屆縣市長選舉相比，統獨議題與兩岸關係的重要性已顯著上升。至於採樣政黨比例，則為綠35、藍21、白7。 最後，黃暐瀚做出結論，台灣多數民眾（五成三）期待兩岸多交流，並認為如此可以降低雙方的敵意，但對鄭習會的效益、鄭麗文與國民黨的支持度（否定值皆破五成）都未過半，顯然鄭習會並未幫國民黨「大加分」。過去縣市長選舉一向被認同與兩岸關係無關（總統大選才比兩岸），但這份民調顯示，統獨兩岸議題，在今年的選舉，可能將更有影響力，值得各選將關注。



最後，黃暐瀚做出結論，台灣多數民眾（五成三）期待兩岸多交流，並認為如此可以降低雙方的敵意，但對鄭習會的效益、鄭麗文與國民黨的支持度（否定值皆破五成）都未過半，顯然鄭習會並未幫國民黨「大加分」。過去縣市長選舉一向被認同與兩岸關係無關（總統大選才比兩岸），但這份民調顯示，統獨兩岸議題，在今年的選舉，可能將更有影響力，值得各選將關注。

《美麗島電子報》今（28）日公布4月國政民調，針對賴清德總統執政整體表現而言，結果顯示，有44.5%滿意，較上月增加0.7個百分點；另有47.5%不滿意，僅比上月微增0.1個百分點。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，鄭習會並未幫國民黨大加分，不過「統獨兩岸」議題，在今年的選舉，可能將更有影響力。黃暐瀚整理出《美麗島電子報》最新民調重點，從數據來看，賴清德的整體信任度仍高於不信任度，不過施政滿意度則呈現不滿意高於滿意的情況。另一方面，有53%的受訪者認為，加強兩岸交流有助於降低彼此敵意。然而，在「鄭習會」議題上，民意呈現明顯保留。調查顯示，有51%的民眾認為鄭習會對於「避免戰爭」與「維護台灣利益」沒有幫助。此外，鄭麗文的個人不信任度，以及國民黨的整體反感度，雙雙突破五成門檻。