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澎湖馬公市鎖港路段今（28）日早晨驚現「鈔票雨」！上午7時許，澎湖縣道201號鎖港便利商店前，一名阿伯騎車經過時，疑似未將鈔票收好，包內大量千元與百元現鈔瞬間掉了出來，讓後方民眾看傻了眼，儘管目擊者不斷高喊示警，阿伯仍渾然覺察加速離去，所幸熱心民眾趕緊在車流中撿拾散落一地共7萬6400元的鈔票，交給警方後，成功找回遺失鉅款的失主。事發在澎湖縣道201號鎖港便利商店前，今日上午上演了一場驚險的「天降鈔票」奇景，一名年長男子在騎機車行經該路段時，疑因未將裝有現金的包包收妥，導致大量千元與百元現鈔沿路噴飛，在空中漫天飛舞。後方駕駛目睹此狀，雖不斷大聲呼喊試圖提醒，但男子疑因未察覺異狀，僅回頭看了一眼便加速離去。隨後路過的43歲騎士發現，滿地金鈔散落於車水馬龍的要道，不僅容易引發交通混亂，更考量失主必定焦急萬分，隨即主動停車將鈔票悉數撿起。黃男隨後發揮拾金不昧的精神，將這筆款項護送至馬公分局鎖港派出所。經警方仔細清點，散落的現金總額高達7萬6400元。鎖港派出所受理後立即調閱周邊監視器與民眾提供的行車紀錄器，循線聯繫上一位家住馬公的男子。該名失主表示，今日上午本攜帶10萬元現金欲前往山水，卻不知在途中掉落大半積蓄，所幸遇上熱心民眾與警方積極協助，才讓這筆鉅款失而復得。