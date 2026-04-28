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自美國與伊朗宣布停火以來，兩國釋出的矛盾訊號曾對市場情緒造成干擾。然而，市場目前似乎已度過恐慌情緒高峰期，並認為重啟談判可能性仍大於衝突再升溫。渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐今（28）日指出，地緣政治緊張局勢的緩解，將促使美元趨軟，這對依賴進口原油的亞洲國家而言，也將成為抵銷高油價衝擊的有力緩衝，預估美元指數將回落至96，為亞洲各國央行爭取到喘息空間，並減輕輸入性通膨的壓力。鄭子豐分析，隨著市場恐慌情緒逐步消退，預期市場關注重點將由供應鏈中斷帶來的不安，逐漸轉移至市場情緒的正常化發展。雖然不確定性依然籠罩，尤其是伊朗的核武態度，以及修復該地區受損能源基礎設施仍需數年時間，但市場對於長期封鎖的最大擔憂可能已經消退。因此，他認為，地緣政治緊張局勢的緩解將促使美元走軟，這對依賴進口原油的亞洲國家而言，將成為抵銷高油價衝擊的有力緩衝，渣打預估美元指數將回落至96，為亞洲各國央行爭取到喘息空間，並減輕輸入性通膨的壓力。由於市場目前似乎已度過恐慌情緒高峰期，美股不僅收復了中東衝突爆發以來的跌幅，更屢創歷史新高，鄭子豐表示，這印證了渣打對股票的看多配置觀點。不過，另一個看好的區域是亞洲（不含日本）股市，目前整體水準仍低於戰爭爆發前。他分析，這種分歧並非反映亞洲企業基本面惡化，而是市場對能源脆弱性進行了一次理性的重新定價，只是其幅度目前已趨於緩和。受惠於頁岩油革命，美國已成為能源淨出口國；相較之下，亞洲在結構上依然高度依賴進口石油與天然氣。荷姆茲海峽掌控了全球五分之一的原油運輸，作為關鍵的運輸樞紐，當地局勢對亞洲區域的生產成本與財政收支蒙上了一層陰影。儘管雙方已停火，但美國的海上封鎖以及伊朗拒絕開放安全通行，導致油價仍僵固在每桶80至90美元區間，高於戰爭前水準。這種「能源溢價」成為壓抑亞洲（不含日本）股市的沉重包袱。此外，這也解釋了為何歐洲與日本股市的表現落後美國更多，因為它們對進口能源的依賴度更高。不過，目前亞股相對於全球基準指數的評價面折價幅度，已擴大至近20年來首見的水準。若將此折價與該地區的獲利成長軌跡兩相對照，情況更是引人矚目。鄭子豐分析，在過去的景氣循環中，亞洲股市的落後往往與公司治理不佳或經濟成長動能衰退有關。然而，當前的評價面折價，卻同時伴隨中國、台灣與印度等主要市場的穩健雙位數盈餘成長。除了有政策支持鞏固內需產業的韌性之外，人工智慧（AI）更提供了一股不受地緣衝突影響的結構性成長動能。他指出，在當前的總經環境下，要採取更細緻、以品質為核心的策略。由於油價可能維持高檔，且短期通膨數據仍有上行風險，建議投資人可以採取具備紀律的策略。具體而言，應避開對能源投入成本敏感的產業，如航空、航運與物流業；審慎評估配置具備優良產品組合、產業領導地位及定價能力的公司，因為它們相對有能力轉嫁成本並維持利潤率。此外，若將積極透過實施庫藏股與發放股利來回饋股東的企業納入核心配置，有望助於抵禦通膨壓力。