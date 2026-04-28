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嚴正提出三項訴求：第一，北一女應要求、監督淞美，立即依相關勞動法規及勞務採購契約，給付江女士加班費、假日出勤工資、勞退短提金額、特休應休未休工資、預告工資、資遣費。

北一女遭指控對委外人員壓低勞工待遇，並涉及職場霸凌，台灣勞動派遣產業工會今（28）日召開記者會，控訴北一女「假承攬、真僱用」將校內職工業務委外，委外人員、派駐勞工不僅經常一天工作長達14小時，連續出勤12天，超過勞基法上限，還領不到加班費，甚至委外人員因壓力罹患憂鬱症，最後遭校方逼退。台灣勞動派遣產業工會指出，江女士於2019年10月1日至2025年12月31日在北一女服務，年資6年3個月。一開始，北一女以「專案助理」職務僱用江女士，月薪3萬4，由教務處管理，但後續因江女士原職務所屬計畫結束，因此被轉為委外人員，工作內容不僅增加，月薪還被降至2萬6千元。2024年3月，江女士因長期職場壓力導致失眠，最終她被診斷罹患憂鬱症，2025年11月，由於江女士的身心症狀明顯，北一女告知他的勞動契約，將隨標案於同年12月31日期滿終止，然而事實上，下一年標案仍由當時僱用江女士的「淞美清潔有限公司」（簡稱淞美）得標。江女士指出，任職北一女期間，因工作量龐大，經常須加班，以及假日出勤，最長曾有單日工作14小時、連續出勤12天的紀錄，均超過《勞基法》上限，且不曾領到任何加班費與假日出勤工資，已經台北市勞動局檢查確認違法。另外，江女士月薪還遭到勞保低報28800元級距。台灣勞動派遣產業工會表示，北一女除了有就業歧視嫌疑之外，管理江女士的方式，恐也構成職場霸凌。例如，2025年12月9日，北一女曾因江女士的身心症狀，由學校高階主管帶隊至油印室堵人，表示要把江女士強制送醫；為了逃離北一女管理人員的威脅，江女士躲進廁所，該主管竟帶人跟隨至廁所門口包圍，指示不得讓江女士離開，直到強制送醫。最終，江女士當天被困在廁所裡兩個小時，電話通知友人前來北一女陪同後，才順利擺脫對他人身自由的限制返家。台灣勞動派遣產業工會認為，在委外制度下，勞工受制標案通常一年或兩年一標，即便勞動權益受損也多半不敢爭取，怕會因而遭報復、清算，隨標案結束失去工作。透過委外，採購機關能利用勞工身陷就業不穩定的恐懼感，大力打壓勞動條件來降低人事成本。一旦發生問題、爭議，則可以假「委外」之名輕鬆規避責任，任憑免洗勞工與免洗廠商兩造糾紛。派遣工會強調，對北一女及台北市政府，