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前三地集團總裁、北基公司董事長鍾嘉村，因擔憂個人訴訟風波衝擊股價，竟自導自演一場「護盤大戲」。檢方查出，他找來熟識大戶與親信組成所謂「護盤者聯盟」，透過左手賣右手的轉單操作，營造市場交易熱絡假象，藉此從中暗取高達3698萬元的不法利益。高雄地檢署偵辦後認定事證明確，今（28）日依違反證券交易法，將鍾男等9人追加起訴。檢方指出，鍾嘉村於去年4月因捲入訴訟，引發部分股東恐慌，擔心持股價值大跌，紛紛要求出脫股票。鍾男憂心短期內拋售潮將重挫股價，甚至導致其質押股票面臨銀行斷頭風險，遂策畫一連串操盤行動，企圖穩住市場信心。調查發現，鍾男透過李姓親信牽線，找上童姓大戶合作，雙方私下約定進行「轉單交易」，並祭出誘因，包括以市價95折出售股票（即5%折讓），另每股再給予1至3元不等的仲介費，吸引對方配合操作。自去年7月至9月期間，該「護盤聯盟」透過多個公司帳戶與鍾男實際控制帳戶互相掛單交易，形成「相對成交」，看似市場活絡、成交熱絡，實際上卻是同一群人在自買自賣，屬於典型的虛偽交易行為，誤導一般投資人判斷。高雄地檢署接獲情資後，由主任檢察官陳彥竹、檢察官許萃華帶隊，動員10名檢察官組成專案小組，針對全案展開偵辦，並發動20處搜索行動。過程中，李姓與曾姓被告一度遭裁定羈押禁見，鍾嘉村則被限制出境。檢方查明，該集團透過操縱股價的不法手段，累計獲利達3698萬元。儘管部分被告事後繳回約3605萬元不法所得，但檢方認為犯罪情節重大，依法偵結起訴，全案後續將由法院審理。