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洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，今（28）日交手馬林魚迎來本季第6場先發，主投5局花費87球，被打出5支安打包含1轟，另有4次三振、4保送丟掉3分自責分，最終無關勝負。山本由伸賽後坦言本場表現不及格，但卻在投球過程中找到全新感覺，「這場投得不好，但在進入固定式投球動作後，左側外角球部分，卻出現本季至今尚未有過的好手感。」山本由伸本場賽後受訪時表示，「關於控球，我覺得好壞部分今天都表現出來了。」但他隨後也提到，在進入固定式投球（壘上有人的投球動作）後，左側外角球出現本季至今尚未感受過的好手感，但就結果上，投出太多保送，表現確實不夠理想，「儘管如此，今天仍找到一些全新感覺。」針對被擊出逆轉三分砲的關鍵時刻，山本由伸則反省道：「面對左打者時，指叉球有幾次稍微往內側竄，最後那一球也是這樣，這是我必須深刻反省的地方」。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則指出，山本由伸從開局起狀態就不夠穩定，既然整體狀況欠佳，就判定沒有必要勉強拉長局數，因此在5局結束後果斷換投。針對明天預定登板的大谷翔平，羅伯斯明確表示：「明天他不會上場打擊。」讓他專注在投手丘上的表現。於2024年擔任道奇隊一壘指導教練、對山本由伸與大谷翔平相當熟悉的馬林魚總教練麥卡洛（Clayton McCullough）則表示，山本由伸是非常難對付的投手，必須把握上壘後的長打機會取分。當被問到如何對決大谷翔平時，麥卡洛笑說，「我不會在這裡說任何大谷翔平的好話。」隨後麥卡洛也分析道，大谷翔平今年融合揮臂式投球，且擁有大角度橫掃球（Sweeper）、速球與指叉球等全方位武器，對馬林魚而言這將是一場硬仗。