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效力於芝加哥白襪的村上宗隆，今（28）日面對洛杉磯天使，打出領先全大聯盟的第12號全壘打，擊球數據展現出的誇張怪力，更直接嚇傻美國一眾媒體，將這發全壘打封為「登月彈（Moonshot）」，MLB官網記者朗斯（Sarah Langs）更在個人X上驚呼：「村上宗隆把球轟到月球去了！擊球角度48度，滯空時間甚至長達6.1秒。」隨後補充道，自Statcast系統問世以來，只有8支全壘打的擊球角度高於48度，村上宗隆這轟等於被載入史冊。白襪本場7局下半原本以1：5落後，隨後靠著2支適時安打追至僅剩1分差，面臨無人出局、二三壘有人得分機會，村上宗隆鎖定天使第3任投手波梅蘭茲（Drew Pomeranz）一顆149公里的低角度直球，將球奮力扛到天空，球停留極長時間後進入右外野看台，直接幫助白襪逆轉比分。賽後根據Statcast系統數據顯示，村上宗隆這發全壘打擊球初速為95.8英里（約154.1公里）、飛行距離382英尺（約116公尺），可怕的是擊球仰角達到驚人的48度，引發外界關注。她隨後補充指出，自2015年大聯盟引進Statcast系統以來，比這球仰角還要高的全壘打僅有8支，足見這發「登月彈」的稀有價值。這發超高仰角的全壘打，也讓球迷陷入瘋狂，「48 度的仰角簡直太扯了……那根本是飛彈（Pop-up missile）」、「打進月亮裡了！48度仰角加6.1秒滯空時間，真的飛太遠。」、「這才是名副其實的登月彈！」、「48 度還能飛過牆？這天賦太驚人。」村上宗隆此役繳出4打數2安打、3分打點與1支全壘打的精采表現。賽後累積數據為打擊率2成43、12轟、23分打點、OPS.965，12轟也讓他暫居大聯盟全壘打王寶座。