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▲今日法院判決結果出爐，粿粿（左）和王子（右）應連帶給付范姜彥豐100萬元。（圖／翻攝自粿粿IG@meigo.c）

喜鵲娛樂聲明

范姜彥豐提告粿粿、王子侵害配偶權，並向兩人連帶求償100萬元，今日法院判決結果出爐，粿粿和王子應連帶給付范姜彥豐100萬元，且判決書遮隱當事人姓名後，仍會公開。稍早，王子所屬喜鵲娛樂做出回應，「邱勝翊對於司法機關之審理結果表示尊重，並虛心檢視及反省」，另外針對網路上充斥未經查證之言論、不實訊息及影像內容，公司也已進行蒐證，並將採取必要之法律行動，以維護當事人及公司之合法權益。今日法院判決結果出爐，粿粿和王子應連帶給付范姜彥豐100萬元，2025年12月12日起至清償日止，按周年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告連帶負擔。稍早，王子透過公司喜鵲娛樂火速回應，「關於本公司合作藝人邱勝翊涉及感情相關爭議一事，今日經法院審理後已作出判決。邱勝翊對於司法機關之審理結果表示尊重，並虛心檢視及反省。」不過，針對這段期間網路上充斥流傳未經查證之言論、不實訊息及影像內容，喜鵲娛樂也嚴正聲明，相關內容已對當事人名譽及權益造成影響，「本公司已進行蒐證，並將採取必要之法律行動，以維護當事人及公司之合法權益」，呼籲各界切勿散播或轉傳未經證實之訊息，共同維護良好網路環境與社會秩序。先前粿粿、王子透過律師出庭，表態願意全額賠償，不過請求「別公開判決書內容」，對此法院表示應將裁判書遮隱當事人姓名後，始予公開。回顧先前雙方陳述內容，被告律師先前依據《民事訴訟法》規定，請求法官不要公開判決書內容，遭到范姜彥豐拒絕，認為社會大眾有知情權，加上司法應還給受害者公道，不該隱瞞判決結果。而判決結果出爐後，網友上也掀起討論，表示：「坐等判決書內容」、「可退娛樂圈了」、「金錢只是法律上的補償方式，真正的重點還是在關係本身已經受到的傷害」、「想看判決書。」不過巴毛律師也現身留言區表示：「今天只會宣布主文沒有判決書，而且主文不會在宣布的當下就上網，會等書記官下班有空的時候傳上去。」關於本公司合作藝人邱勝翊涉及感情相關爭議一事，今（4/28）日經法院審理後已作出判決。邱勝翊對於司法機關之審理結果表示尊重，並虛心檢視及反省。另外針對此段期間網路上充斥流傳未經查證之言論、不實訊息及影像內容，喜鵲娛樂嚴正聲明，相關內容已對當事人名譽及權益造成影響。本公司已進行蒐證，並將採取必要之法律行動，以維護當事人及公司之合法權益。同時呼籲各界切勿散播或轉傳未經證實之訊息，共同維護良好網路環境與社會秩序。喜鵲娛樂股份有限公司 敬上