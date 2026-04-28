美國與伊朗之間的僵局持續，影響到全球能源關鍵要道之一的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）通行，不少家庭深陷能源價格飆升與通膨引發的生活成本危機之中。但有報告顯示，與此同時，全球六大化石燃料公司今年的獲利預計每秒將達到近3000美元（約台幣9.5萬元）
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，非營利組織樂施會（Oxfam International）的分析發現，雪佛龍（Chevron）、殼牌（Shell）、英國石油（BP）、康菲石油（ConocoPhillips）、埃克森美孚（Exxon）以及道達爾能源（TotalEnergies）在2026年的利潤將達到每秒2967美元。這意味著與2025年相比，他們的利潤每天增加了近3700萬美元（約台幣11.7億元）。
分析指出，這六家公司2026年的總預計利潤約為940億美元。
地緣政治推升暴利
隨著美伊衝突持續，石油與天然氣公司的利潤正不斷攀升。伊朗對石油工業關鍵咽喉荷姆茲海峽的嚴格限制，導致全球油價飆升。3月份油價平均被推高至每桶100美元以上。
樂施會氣候政策負責人保利（Mariana Paoli）表示：「化石燃料公司從地緣政治的不穩定以及隨之而來的社會不平等中獲利，因為這些動盪會導致價格攀升，進而帶來更高的利潤。」
全球民眾深陷危機
這種全球連鎖反應影響深遠。就在油氣公司賺取巨額利潤的同時，世界各地的人們正因為飆升的能源帳單以及加油站令人痛苦的油價，為高昂的生活成本苦苦掙扎。
美國汽油平均價格達每加侖4美元，這為已經面臨高昂食品價格和住房成本的美國人增添了更多壓力。
許多亞洲國家極度依賴經由荷姆茲海峽運輸的石油，是受打擊最嚴重的地區之一。部分政府已命令民眾在家辦公，並試行「週休三日」以減少燃料消耗；加油站開始配給燃料，甚至部分醫院面臨物資匱乏。
燃料短缺的狀況也波及了非洲薩哈拉以南的地區，導致部分國家實施燃料配給。
據「全球證人」（Global Witness）2月份的分析，包括俄烏衝突在內過去幾年的全球衝突已證明對油氣公司非常有利。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，主要化石燃料公司在四年間賺取了近5000億美元的利潤。
《衛報》（The Guardian）與Rystad Energy本月的分析發現，全球前100大油氣公司在美伊戰爭爆發的第一個月，每小時獲利超過3000萬美元，相當於每秒8333美元。
氣候承諾倒退
然而，石油公司的豐厚利潤並未投入到從化石燃料向清潔能源的轉型中。相反地，許多公司已經縮減了氣候承諾。BP大幅砍減再生能源投資、增加油氣支出。而殼牌則降低了2030年減少氣候污染的目標，至於埃克森美孚也減少低碳能源投資計畫。
殼牌拒絕置評。其餘五家公司也未對置評請求做出回應。
美國石油協會（API）發言人勞爾曼（Scott Lauermann）表示，該報告「誤讀了能源市場，並忽視了現今波動所帶來的真實成本，包括對生產、運輸、煉油及市場交易的干擾。」他補充道：「這是一個循環性產業，需要持續投資以在動盪時期維持供應，並滿足日益增長的能源需求。」
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分析指出，這六家公司2026年的總預計利潤約為940億美元。
地緣政治推升暴利
隨著美伊衝突持續，石油與天然氣公司的利潤正不斷攀升。伊朗對石油工業關鍵咽喉荷姆茲海峽的嚴格限制，導致全球油價飆升。3月份油價平均被推高至每桶100美元以上。
樂施會氣候政策負責人保利（Mariana Paoli）表示：「化石燃料公司從地緣政治的不穩定以及隨之而來的社會不平等中獲利，因為這些動盪會導致價格攀升，進而帶來更高的利潤。」
全球民眾深陷危機
這種全球連鎖反應影響深遠。就在油氣公司賺取巨額利潤的同時，世界各地的人們正因為飆升的能源帳單以及加油站令人痛苦的油價，為高昂的生活成本苦苦掙扎。
美國汽油平均價格達每加侖4美元，這為已經面臨高昂食品價格和住房成本的美國人增添了更多壓力。
許多亞洲國家極度依賴經由荷姆茲海峽運輸的石油，是受打擊最嚴重的地區之一。部分政府已命令民眾在家辦公，並試行「週休三日」以減少燃料消耗；加油站開始配給燃料，甚至部分醫院面臨物資匱乏。
燃料短缺的狀況也波及了非洲薩哈拉以南的地區，導致部分國家實施燃料配給。
據「全球證人」（Global Witness）2月份的分析，包括俄烏衝突在內過去幾年的全球衝突已證明對油氣公司非常有利。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，主要化石燃料公司在四年間賺取了近5000億美元的利潤。
《衛報》（The Guardian）與Rystad Energy本月的分析發現，全球前100大油氣公司在美伊戰爭爆發的第一個月，每小時獲利超過3000萬美元，相當於每秒8333美元。
氣候承諾倒退
然而，石油公司的豐厚利潤並未投入到從化石燃料向清潔能源的轉型中。相反地，許多公司已經縮減了氣候承諾。BP大幅砍減再生能源投資、增加油氣支出。而殼牌則降低了2030年減少氣候污染的目標，至於埃克森美孚也減少低碳能源投資計畫。
殼牌拒絕置評。其餘五家公司也未對置評請求做出回應。
美國石油協會（API）發言人勞爾曼（Scott Lauermann）表示，該報告「誤讀了能源市場，並忽視了現今波動所帶來的真實成本，包括對生產、運輸、煉油及市場交易的干擾。」他補充道：「這是一個循環性產業，需要持續投資以在動盪時期維持供應，並滿足日益增長的能源需求。」
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