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國泰金控今（28）日公告，董事會通過2025年盈餘分配案，決議普通股每股配發3.5元現金股利，追平去年的史上最高水準，股息配發率約5成。若以今日收盤價74.7元計算，現金殖利率4.69%。國泰金2025年全年稅後盈餘1076億元，每股稅後純益（EPS）為7.06元。財務長陳晏如日前在法說會上表示，帳上足以配發與去年相同的3.5元股利，拚跟去年發相同股利。國泰金董事會今日也通過2025年盈餘分派案，決議普通股每股配3.5元現金股利，發放總金額513.42億元，股息配發率約49.58%，也追平歷史最高水準，除與去年發放3.5元現金股利一樣，2022年也同樣配發3.5元現金股利。若今日收盤價74.7元計算，現金殖利率約 4.69%，符合市場預期，這次盈餘分派尚須提請6月12日股東會承認。