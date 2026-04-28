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▲孫藝真（左）分享與3歲兒子到公園玩的照片。（圖／孫藝真IG@yejinfoot_official）

韓國演員夫妻檔孫藝真和玄彬於2022年結婚，並育有一子「小甜豆」。而孫藝真繼日前秀出兒子拍下的夫妻甜蜜合照外，今（28）日又曬出與兒子的母子合照，兒子的臉雖然用貼圖遮住，但可看到年僅3歲的他已暴風抽高，帥氣打扮還被說根本是縮小版玄彬。孫藝真今日於IG公開在公園與兒子拍下的合照，只見孫藝真穿著輕便，戴著棒球球帽與口罩比出YA的手勢，就算把臉遮好遮滿也擋不住她所散發的優雅氣質。而一旁則是坐在運動器材上的兒子「小甜豆」，只見小甜豆穿著牛仔外套，手放在腿上，看起來非常乖巧。但才3歲的他，竟已抽高非常多，完美遺傳爸爸玄彬185公分、媽媽孫藝真165公分的高挑身材。雖然孫藝真用貼圖把兒子的臉遮住，但他散發出的氣質，被說跟玄彬一模一樣。粉絲們看到長大許多的小甜豆，也都紛紛留言表示：「真的長高了很多，看起來跟他爸爸很像」、「時間過得真快，兒子都長這麼大了」、「我喜歡這對母子的穿衣風格，小甜豆看起來也太可愛」、「根本縮小版玄彬。」孫藝真日前在IG分享兩張與玄彬的合照，孫藝真還刻意用貼圖把玄彬的臉遮住，但奈何玄彬身形太過好認，粉絲還是一眼就認出玄彬的身分，猜測這是因為孫藝真不想要高調放閃，才故意遮住老公的臉。孫藝真也在貼文中透露幫他們拍照的攝影師正是兒子小甜豆，她笑說：「兒子漸漸會幫我抓好構圖拍照了，當然有時候會拍到地板比較多、也偶爾會失焦，但這種程度，已經可以說是藝術作品了吧。」孫藝真更幽默表示這是一位「過度感動」的媽媽的心情，看得出來非常以兒子為傲。