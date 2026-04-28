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⭐台鋼雄鷹「2026心動時刻」

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▲台鋼雄鷹將主題日結合實境節目《心動時刻》。（圖／台鋼雄鷹官方）

▲台鋼雄鷹大巨蛋主題日賽事票價。（圖／台鋼雄鷹官方）

⭐味全龍「龍總為了生活」

▲味全龍大巨蛋主題日賽事票價。（圖／味全龍官方）

⭐中信兄弟「龍角散草本喉糖 CHANNEL B 棒球音樂祭」

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▲中信兄弟大巨蛋主題日第二天將有神秘嘉賓出席。（圖／中信兄弟官方）

▲中信兄弟大巨蛋主題日票價。（圖／中信兄弟官方）

⭐富邦悍將「G!POP流行音樂節」

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▲富邦悍將大巨蛋主題日韓國搖滾天團CNBLUE將帶來一小時演出。（圖／富邦悍將官方）

▲富邦悍將大巨蛋主題日票價。（圖／富邦悍將官方）

5月份的台北大巨蛋熱鬧非凡，中華職棒四支隊伍輪番坐鎮主場並舉辦主題日！由台鋼雄鷹於5月1日至3日率先登場，結合戀愛實境秀推出「2026心動時刻」；5月5日及6日由味全龍接棒，打造專為上班族設計的「龍總為了生活」派對，邀球迷下班後走入城市綠洲；中信兄弟與富邦悍將則讓大巨蛋在5月底變身「音樂祭」。無論是想要享受熱血球賽、應援魅力還是專場級演唱會，運動迷與樂迷絕對不容錯過5月的大巨蛋中職主題日。台鋼雄鷹球團挑戰創意極限，公開大巨蛋主場日將結合今年春天最強檔的「球團實境節目」《心動時刻》，將職棒球星與戀愛實境秀元素結合，邀請陣中六位超人氣球星曾子祐、陳文杰、顏郁軒、王博玄、林家鋐與紀慶然共同參與。六位大男孩將在密集相處的過程中，展現私底下最真實、坦率的一面，讓球迷一窺這群職棒男神在球場之外的「心動」模樣。除了球員外，5月1日的表演嘉賓是韓國美聲天團BTOB，2日則是二代男神HIGHLIGHT，最後一天將由實力派女團MAMAMOO首組小分隊頌樂與玟星壓軸上場！味全龍將在台北大巨蛋舉辦「龍總為了生活」主題日，為了疲憊的上班族，在平日下班時間打造「城市綠洲」派對，不僅韓職啦啦隊女神姜秀京、車睿娜將登台演出，只要購買台北市民週間優惠套票，還有機會體驗「球員視角」！漫步大巨蛋草皮。除了特別體驗，球團也準備了專為上班族設計的療癒好禮，包含5日贈送的「真心話Memo 夾」與6日的「語錄滑蓋卡夾」，加上隨機發放的「小龍女迷因小卡」，助粉絲緩解工作壓力。此外，味全龍也與「Sulin Bistro 肆林餐酒館」合作，進店用餐只要出示當日門票，就可以兌換免費特調Shot乙份。中信兄弟目標打造全台規模最大的棒球音樂祭，將年度「K歌主題日」改為「龍角散草本喉糖 CHANNEL B 棒球音樂祭」，陣容也更加豪華，邀請華語歌手與K-POP韓團接力演出。22日將由新生代實力派歌手派偉俊Patrick Brasca，以及韓國新人男團LNGSHOT打頭陣；23日為香港唱作男歌手Tyson Yoshi、K-POP新生代KiiiKiii，加上球團保密到家的壓軸嘉賓。24日則是由台灣復古樂團icyball冰球樂團、韓國實力派唱將Ailee、，以及清新韓團RIIZE接連演出，帶給球迷大巨蛋「演唱會」體驗！在本月30日前購票，就有機會抽中進場當天的表演嘉賓限量親筆簽名球及簽名海報，購買三日票則有機會抽中表演嘉賓限量親筆簽名球衣及簽名大球。大巨蛋5月底迎來超強賽後卡司！富邦悍將宣告今年「G!POP流行音樂節」以歷年最高規格籌備，無論表演陣容還是聯名周邊，都誓言帶給悍將球迷最難忘的體驗。5月29日率先由本土天團「玖壹壹」獻出大巨蛋中職賽後處女秀；30日則由去年曾兩度來到悍將主場，也曾在新莊為富邦悍將開球的QWER打頭陣，聯手韓國夏日女神、鐵肺天后孝琳震撼舞台！31日最終壓軸則祭出韓國搖滾天團CNBLUE超高規格演出，將帶來長達一小時的專場級表演，讓球迷大飽耳福。台韓兩地重量級藝人齊聚，球迷可以在大巨蛋嗨翻週末。