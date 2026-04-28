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櫃買中心今（28）日再度公告，接獲群益金鼎證券永和分點通報，有投資人操作網通大廠穩懋爆出高達8669.7萬元的違約交割案。由於穩懋昨日才剛爆出9669萬元的鉅額違約紀錄，短短兩天內單檔個股合計違約交割金額已正式衝破1.8億元，也是今年全台上市櫃市場累計的第8起違約交割。細查櫃買中心的違約資訊，今年以來的爆雷案件幾乎集中在4月。在昨日之前的6筆違約紀錄中，除了1月15日的環宇-KY之外，其餘5筆全數集中在4月份。包含4月14日光通訊股聯亞由華南永昌通報，4月21日與22日PCB股金居分別由群益西松及聯邦忠孝通報，緊接著就是27日穩懋與信驊的兩筆鉅額通報。加上今日穩懋的第二波違約，顯示近期盤面波動劇烈，已讓許多投資人面臨極大的資金壓力。業內人士指出，違約交割最常見的致命原因就在於「帳戶餘額不足」。依據台股現行的交易制度，投資人必須在成交日後的第二個營業日（T+2）上午10點前，確保交割帳戶內有充裕的資金可供扣款。一旦未能如期補足資金引發違約，券商會在第一時間強制賣出股票以追討差價。違約交割不是單純的賠錢，投資人一旦違約，除了最高恐面臨成交金額7%的違約金以及交割帳戶遭註銷之外，情節重大者甚至可能須負擔3年以上、10年以下的刑事責任，且將導致個人在聯徵中心面臨信用破產，即便事後努力還清款項，不良紀錄也可能永久留下，未來無論是申辦房貸、車貸、信貸，甚至是申辦一般的信用卡都會面臨極大困難。專家呼籲股民進出市場務必嚴控資金水位，切莫因一時大意或過度擴張信用，而賠上終身的金融信用。穩懋今日上漲1.42%，收499.5元。