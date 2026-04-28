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范姜彥豐去年10月底控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），2個月後對2人提告侵害配偶權並求償100萬元，經過4個月的審理，士林地院今（28）日宣判結果，范姜彥豐勝訴，獲賠百萬元，對此，他發出聲明表示：「盼望破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省，家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補。」稍早，律師代范姜彥豐發表聲明，范姜表示，侵害配偶權一案因為法院的全面勝訴而認證，對整起事件意義重大，「藉由判決的公開認證責任歸屬，也盼望破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省，家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補。」此外，范姜彥豐感謝司法的明察與判決、媒體及社會大眾的關心與聲援，對於後續還有房產等剩餘財產分配的訴訟，他說：「我會繼續加油的。」關於范姜彥豐提告王子、粿粿侵害配偶權案件，士林地院今天下午4點多為一審宣判，原告范姜彥豐獲賠百萬慰撫金，而被告粿粿、王子委任律師罕見提出不要公開判決書的請求，法院表示，依司法公開原則，裁判書原則上應對外公開，但本案涉及婚姻關係與親密互動，具有高度隱私性，將採「公開內容、遮蔽個資」的方式處理。謹代本所當事人范姜彥豐先生聲明如下：配偶權一案法院的全面勝訴認證，對整起事件意義重大。藉由判決的公開認證責任歸屬，也盼望破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省：家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補。由衷感謝司法的明察與判決，感謝各位媒體朋友及社會大眾的關心與聲援，後續雖然還有其他的訴訟，但我會繼續加油的。常明國際法律事務所