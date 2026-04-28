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中華職棒富邦悍將選秀「榜眼」張育豪上週末隨隊，但暫時未登錄一軍，總教練後藤光尊今（28）日賽前受訪時指出，張育豪此次一軍「見習」預計待到30日。後藤指出，希望此次能讓張育豪學習一軍的氛圍，更直言張育豪目前只是「未成品」，無論打擊、守備都還需要持續學習。張育豪現年19歲，畢業於普門中學，2024年、2025年皆入選U18中華隊，去年中職選秀首輪第2順位受到悍將指名，成為該屆選秀「榜眼」，亦是該屆高中生順位最高。本季在二軍出賽6場，13打數敲出8安、1轟，打擊率高達6成15，上週末在台中洲際球場隨隊，但教練團並不打算登錄一軍。後藤指出，張育豪此次一軍「見習」，無論打擊、守備，都希望是張育豪可以學習，「特別是在一軍的氛圍，還有場上的那種比賽的感覺，也希望他可以去學習、習慣。」後藤透露，張育豪的一軍之旅會在4月30日結束。後藤表示，若二軍有比賽，仍會讓張育豪在二軍出賽，保有比賽的感覺，「那他會叫他上來，就是在他沒有比賽，先讓他以觀察的角度去看球賽。基本上有跟二軍總教練溝通，計劃讓他什麼時候上來。」張育豪過去在青棒時期，被視為「重砲捕手」，打擊優於守備，對此後藤表示，目前並沒有覺得張育豪攻守兩端哪邊特別好，「因為對我來說，他還是未成品，還有很多東西需要學習。」