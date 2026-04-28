效力韓職KBO韓華鷹的台灣強投王彥程，今（28）日先發生涯首度面對SSG登陸者，首局首打席就挨轟，但後續回穩，主投5.1局失2分，退場後責任跑者回本壘，球隊被追成2：2平手，王彥程再度無緣勝投，這已經是他連續第4場先發無緣勝投，距離第2勝已經相隔24天，目前戰績仍為2勝2敗。

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王彥程首局首打席挨轟　後續回穩投完五局再無失分

王彥程稍早交手韓職排名第3的SSG登陸者，一開局就被球星朴成韓首局首打席全壘打失掉首分，後續一度被攻佔三壘，但靠三振、滾地球化解危機。

王彥程後續回穩，第2到5局都未再掉分，甚至僅被打出1支安打，隊友則在五局展開攻勢，單局攻下2分逆轉。

第六局出狀況被追平　連4戰無緣勝投

儘管王彥程前2局就花費43球，但後續用球數有效控制，第六局還上場續投，但被首名打者崔廷敲安，解決洋砲赫拉迪亞後，又被韓萸暹敲出串聯安打後，於一三壘有人局面下退場，後續隊友把三壘跑者送回來，王彥程失掉第2分，也確定無緣勝投。

王彥程本戰先發共用91球吃下5.1局，被打出5支安打、失2分，有2次三振、另投出3次保送，他開季前2場奪下2連勝後，近4場先發都無緣奪勝還苦吞2敗。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。