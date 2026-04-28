中華職棒富邦悍將今（28）日回到大本營新莊球場交手台鋼雄鷹，此役悍將突破「心魔」，從雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）手中攻下3分奠定勝基，加上自家先發投手李東洺6局無失分好投，悍將就以6：0完封雄鷹，收下2連勝，雄鷹則苦吞4連敗。

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悍將擊退「心魔」後勁　前5局就攻下3分

此役悍將推出李東洺交手雄鷹洋投後勁。悍將開局就先發制人，雙箭頭孔念恩、邦力多分別靠著安打、失誤攻佔一、二壘，孔念恩隨後藉由張育成的飛球以及范國宸高飛犧牲打，替悍將先馳得點，取得1：0領先。

2局下悍將攻勢再起，張洺瑀選到保送，兩出局後戴培峰敲出深遠二壘安打，張洺瑀連繞3個壘包搶攻本壘，替悍將再下一城，取得2：0領先。

4局下悍將持續搶攻，范國宸敲安，並藉由推進與暴投上到三壘，戴培峰此時又建功，敲出左外野安打，替悍將打下第3分，取得3：0領先。7局下悍將發動一輪猛攻，用3支安打以及雄鷹的守備失誤換回2分，將分差拉開成5：0領先。8局下林岳谷、王苡丞串連安打，悍將取得6：0領先。

▲富邦悍將先發投手李東洺，今日對台鋼雄鷹繳出6局無失分好投，助隊以6：0完封對手。（圖／富邦悍將提供,2026.4.28）
▲富邦悍將先發投手李東洺，今日對台鋼雄鷹繳出6局無失分好投，助隊以6：0完封對手。（圖／富邦悍將提供,2026.4.28）
李東洺6局無失分好投　悍將送雄鷹4連敗

後勁去年與悍將交手4場，拿下3勝，對戰防禦率僅0.38，今日卻僅投5局就退場，被敲出5安，送出4次三振、2次保送，失掉3分中有2分為自責分，最終吞下本季第2敗。

李東洺此役主投6局無失分，悍將7局上啟動牛棚，林栚呈、廖任磊中繼1局無失分，9局上石梓霖登板「關門」，演出3上3下，終場悍將就以6：0完封雄鷹，收下2連勝，雄鷹則苦吞4連敗。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...