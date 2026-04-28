中華職棒富邦悍將今（28）日以6：0完封台鋼雄鷹，收下2連勝，以10勝9敗爬到聯盟第2位，值得一提的是，悍將此役突破「心魔」，從台鋼雄鷹洋投後勁（Bradin Hagens）手中攻下3分，送給後勁轉先發後對悍將的首敗。悍將總教練後藤光尊賽後表示，都是打擊教練森野将彦、高國輝的功勞，加上選手用心執行，才能達到效果。

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悍將打退「心魔」後勁　宋給先發對戰首敗

後勁對悍將來說可說是「心魔」般的存在，曾寫下跨季連續33局無失分的紀錄，直到去年的9月21日才被范國宸的陽春砲打斷。去年整季與悍將交手4場，拿下3勝，對戰防禦率僅0.38。

不過本季先發交手悍將，後勁卻踢到鐵板，悍將開局就靠著安打、守備失誤以及范國宸的高飛犧牲打，先馳得點，2局下張洺瑀選到保送，兩出局後戴培峰敲出清壘二壘安打再添1分，4局下范國宸敲安後藉由推進與暴投攻佔三壘，戴培峰再度建功，從後勁手中再敲出帶有打點的適時安打。

總計後勁此役對悍將僅投5局就退場，被敲出5安，送出4次三振、2次保送，失掉3分中有2分為自責分，吞下本季第2敗，也是2024年轉任先發後，首度對悍將吞下敗仗。

打退後勁是打擊教練功勞　後藤光尊：「選手用心執行作戰」

賽後悍將總教練後藤光尊表示，「這都是打擊教練的功勞，開會時有確實跟選手說要怎麼攻擊，甚至哪些能出棒、不能出棒，選手非常用心去執行作戰，才有今天的成績。」

此役悍將先發投手李東洺主投6局無失分，拿下本季第2勝，後藤說，李東洺此役很冷靜，也有把自己的特色展現出來。李東洺4月11日曾對雄鷹先發，僅投3局就失5分，談到2場比賽的差別，後藤說，細節不方便透露，但他有對李東洺進行心理輔導，「其他有關技術、配球，都是交給捕手教練跟投手教練去處理。」

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...