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中華職棒富邦悍將今（28）以6：0完封台鋼雄鷹，先發投手李東洺繳出6局無失分好投，拿下本季第2勝。4月11日曾被雄鷹打爆，今日成功雪恥，賽後李東洺表示，自己型態不太一樣，「以前會比較想用自己的球去把對方解決，想要三振或打不好，這次就是讓他們去攻擊，雖然一樣是打不好，但就是想法不太一樣。」李東洺4月11日曾對雄鷹先發，僅投3局就失5分，今日則是成功雪恥，主投6局無失分，僅被敲3安，另外送出3次三振、1次保送，拿下本季第2勝。賽後李東洺指出，「前一場有些亂流之後，就會開始想很多，控球出現會比較誇張的球路，讓自己投得比較辛苦。這場（戴）培峰引導我，把球丟進好球帶，讓打者去攻擊就好，這就是比較大的差別。」李東洺直言，前役對獅隊與此役對雄鷹，變化球都比較穩定，控制在好球帶7、8、9號位，「如果控球不是很穩定，就會投蠻辛苦的。」李東洺特別感謝隊友的守備幫忙，他表示，自己的型態不太一樣，「以前會比較想用自己的球去把對方解決，想要三振或打不好，這次就是讓他們去攻擊，雖然一樣是打不好，但就是想法不太一樣。」悍將總教練後藤光尊賽後透露，在4月11日那場比賽後，有跟李東洺進行心理輔導。對此，李東洺說自己很容易想東想西，「教練跟我說，我的各球種與能力都很好，但我會想很多，給自己很多壓力、想法複雜，這樣會導致我沒辦法對付打者，有種把自己投倒的感覺。」