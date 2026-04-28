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中華職棒味全龍今（28）日回到大本營天母球場，交手統一7-ELEVEn獅，前2局龍隊就攻下3分，不過在5局上因失誤被獅隊追平，6局下張政禹跳出來當英雄，把握二、三壘得點圈機會，敲出清壘三壘安打，替龍隊奠定勝基，加上先發投手蔣銲（John Gant）6局失3分好投，以及牛棚接力守成，龍隊終場就以5：3擊退獅隊，穩坐聯盟龍頭，獅隊則是終止3連勝。此役張政禹單場3安、3打點、2盜壘，賽後獲選單場MVP。龍隊此役推出洋投蔣銲交手獅隊土投胡智爲。龍隊開局就先發制人，開路先鋒郭天信保送上壘，並藉由盜壘、捕手傳球失誤進佔三壘得分大關，朱育賢把握得點圈機會，敲出高飛犧牲打，助龍隊先馳得點，取得1：0領先。2局下龍隊攻勢再起，李凱威敲安後盜上二壘，張政禹補上帶有打點的二壘安打，隨後又盜上三壘，並藉由蔣少宏的高飛犧牲打攻下第3分，龍隊以3：0領先。獅隊在4局上靠著蘇智傑的陽春砲追回1分，以1：3落後。5局上獅隊再度吹起反攻號角，兩出局後陳重羽敲安，林泓弦失誤上壘、邱智呈選到保送，獅隊攻佔滿壘，朱迦恩把握機會，敲出追平比分的關鍵安打，雙方形成3：3平手。龍隊在6局下突破平手僵局，李展毅敲出三壘安打，李凱威選到保送後盜上二壘，龍隊兩出局後攻佔二、三壘，此時張政禹跳出來當英雄，清壘三壘安打替龍隊攻下致勝的超前分，取得5：3領先。蔣銲此役主投6局失3分（1分責失分），被敲出4安，另外送出5次三振、1次保送，奪下本季第2勝。李超、林子昱中繼1局無失分，終結者林凱威9局上雖然一度被攻佔得點圈，但最後用雙殺打與三振化解危機，終場龍隊就以5：3擊退獅隊，穩坐聯盟龍頭，獅隊則是終止3連勝。