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台灣旅韓好手王彥程今（28）日相隔6天先發登板，首次面對韓職KBO排名第3強權SSG登陸者隊，主投5.1局失掉2分、連續4場無緣勝投。第六局出狀況被攻佔一三壘時，由於用球數已達標，教練上場換投，畫面也拍到王彥程面露無奈神情，隨後與教練交談後終於露出笑容退場，畫面在Threads上引發討論，球迷紛紛表示，「王女婿真的辛苦了」、「投1休4的前奏」、「他真的很想贏」、「10萬美元投成這樣很可以了」王彥程稍早代表韓華鷹先發登板，首局首打席就挨轟，前2局控球不穩、花費43球才投完，但2至5局都力保無失分，只被敲出1支零星安打，隊友則在第五局幫他打進2分，逆轉超前。王彥程續投第六局出狀況，被首名打者崔廷敲安、解決洋砲赫拉迪亞後，又被韓萸暹敲出串聯安打，面臨一三壘有人局面，此時用球數已達賽前預訂91球，教練團決定換投。就在投手教練走上場時，畫面也拍到王彥程面露不甘神情，明顯還想繼續投下去，但隨後與教練交談時王彥程仍接受指示，點頭並露出笑容後才退場，結果接手的中繼投手把三壘跑者送回來，王彥程失掉第2分，也確定無緣勝投。包含本場在內，王彥程過去連續4場都無緣勝投，等於開季2連勝後已經長達24天沒有勝投進帳，過去3場他都因控球不穩定，僅吃下5局就退場。王彥程上一次投滿6局優質先發，已經要追溯至4月11日面對起亞虎，該戰他6局送出5K僅失1分，但牛棚無法守住被逆轉，最終無關勝負，本場力投第六局又因用球數達標被迫退場，其反應也讓人感受到他想贏球的決心。