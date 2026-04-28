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迎戰2026地方大選，藍白協商小組今（28）日共同召開記者會，正式宣布整合結果，由國民黨參選人李四川協調民調勝過民眾黨主席黃國昌，將對戰民進黨的蘇巧慧。民眾黨創黨主席柯文哲晚間合體黃國昌開直播時，聽了黃國昌這次民調的價格計算方式後驚呼：「這兩家民調公司屬於沒經驗的」。先前藍白協商時原不公開雙方民調，不過今天記者會前，國民黨組發會主委李哲華宣布，將公開民調數字給外界，並稱這是雙方共識。根據民調，在Ａ民調公司，李四川以34.0%贏過蘇巧慧28.5%；黃國昌則以28.1%輸給蘇巧慧 31.3%；B民調公司，李四川以36.3%贏過蘇巧慧24.5%；黃國昌則以28.3%贏過蘇巧慧 26.7%；最後由李四川勝出。針對新北市長初選由李四川勝出一事，柯文哲今晚在YT和黃國昌合體直播時表示，要認真、快樂過每一天，再來還有宜蘭初選，民眾黨也提名40幾個議員參選，後續還有嘉義市、新竹市選戰需要支持，「革命尚未成功，同志仍需努力」，今天不是「句點」，而是「逗點」。另外，黃國昌也針對民調的進行過程進一步說明，發現缺少20到29歲的樣本數，因此昨天晚上繼續執行20到29歲的民調，而他特別感謝這2家民調公司，投入非常大的人力，才完成這份民調。黃國昌表示，這次民調為固定價格包給對方，柯文哲一聽表示，嘉義市長民調是以電話通數計算，並稱「這兩家民調公司屬於沒經驗的」，應事先說好收費狀況，黃國昌則解釋，這兩家民調公司很有經驗。民調結果曝光後，由於藍白並未公布執行民調的公司，讓外界出現不少質疑聲音。對此，黃國昌曾透露，其中一份民調顯示黃國昌領先蘇巧慧，而該民調公司即是民進黨初選時曾採用的機構之一，立場偏綠，另一家則相對偏藍。黃強調，自己輸給李四川心服口服，就是輸6%到8%的距離，「輸了就是輸了」。