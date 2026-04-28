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2026年全球退休指數評比，泰國被評為亞洲第一、全球第九的退休首選國家，憑藉低生活成本、價格合理且具國際水準的醫療體系，以及友善宜居的生活環境，在多項指標中表現亮眼，其中以清邁、曼谷、普吉島與蘇梅島等四大城市，持續吸引國際退休族與外籍人士進駐，此外在退休資金門檻方面，一般泰國人平均約需390萬泰銖（台幣約379萬元），即可支應基本生活，讓泰國在高品質生活與合理成本並重的全球趨勢下，成為退休族長期居留的熱門選擇。根據APEX艾沛思環球物業顧問調閱最新統計資料顯示，1 2026年全球退休指數評比，首選國家由希臘、巴拿馬與哥斯大黎加位居前三名，泰國名列全球第九，拿下亞洲之首，其中以清邁、曼谷、普吉島與蘇梅島等四大城市齊名。該評比主要依據生活成本、氣候條件、醫療體系及整體治安等關鍵指標進行綜合評估，報告顯示，泰國平均生活成本較美國低約45.1%，在生活環境上兼具海灘與山林等自然資源，並展現高度文化多樣性優勢。APEX艾沛思環球物業顧問執行董事葉俊宏表示，目前全球人口結構逐漸轉型，退休族對於「高品質生活」與「可負擔成本」的雙重需求正持續提升，泰國在相對可負擔的資金門檻，仍能提供完善的生活機能與醫療資源，也因此從傳統旅遊勝地，逐步轉型為全球退休族長期居留的重要市場。進一步觀察退休資金門檻，一般泰國人平均約需390萬泰銖（台幣約379萬元）即可支應基本生活，若希望維持較高品質的退休水準，則需約1,000萬至1,050萬泰銖（台幣約9,731萬至1,021萬元），相較於歐美國家動輒更高的退休成本，泰國以相對可控的資金門檻，提供兼具生活品質與醫療保障的長居環境。