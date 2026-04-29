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市場表現

OpenAI成長疲軟引起AI泡沫疑慮

美伊和平談判陷入停滯

在受到關於OpenAI成長疲軟的報告以及油價上漲的拖累之下，美股主要指數週二（28日）全數收低，標普500指數從歷史高點回落。道瓊工業指數下跌25.86點或0.05%，收49141.93點；標普500指數下跌35.11點或0.49%，收7138.80點；以科技股為主的那斯達克指數下跌223.30點或0.90%，收24663.80點；費城半導體指數挫跌372.46點或3.58%，收10035.58點。可口可樂在公佈優於預期的財報後，股價上漲近 4%，抑制了道瓊工業指數的跌幅據據《華爾街日報》報導，OpenAI最近的營收與新用戶增長均低於其自身目標。報導補充道，財務長弗萊爾（Sarah Friar）告訴領導層，她擔心如果營收成長不夠快，OpenAI未來可能無法支付計算合約費用。晶片股受此報告影響紛紛下挫，VanEck半導體ETF (SMH) 下跌約3%。輝達（Nvidia）跌幅超過1%，博通（Broadcom）回落超過4%。超微（AMD）下跌超過3%，而甲骨文（Oracle）則下跌約4%。台積電ADR（TSM）跌12.64美元3.12％、收392.34美元。Integrated Partners的投資長科拉諾（Stephen Kolano）表示，由於多數「美股七雄」（Magnificent Seven）即將於明天發布財報，市場出現了「因謹慎而產生的部分獲利了結」。本週股市將迎來重磅財報週，七大科技巨頭中有五家預計公佈業績。Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta以及微軟（Microsoft）將於週三（29日）發布，蘋果（Apple）的財報則定於週四（30日）公佈。週二的波動發生在標普500與那斯達克指數週一（27日）創下歷史新高之後。然而，由於美伊和平談判似乎陷入停滯，市場漲幅受到壓制。上週末，美國總統川普（Donald Trump）取消了派遣美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦討論伊朗停火事宜的計畫。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）的貼文中表示，談判可以透過電話進行。伊朗外交部發言人巴蓋里（Esmaeil Baqaei）則表示，目前德黑蘭與華盛頓之間沒有安排任何會議。在少數正面消息方面，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）週一證實，川普及其國家安全團隊已討論了伊朗提出的提議，即如果戰爭結束且美國解除封鎖，伊朗將重新開放荷姆茲海峽。儘管如此，原油價格在週二再度走高。西德州中級原油期貨跳漲超過3%，收於每桶99.93美元。布蘭特原油期貨上漲2.8%，收於每桶111.26美元。