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民進黨立委沈伯洋傳出將競選台北市長，他除積極在社群上改變人設，日前更以短髮造型亮相，月初拋出的「無限城論壇」構想也引起熱議。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（28）日指出，若說要取消台北、上海雙城論壇，就是個大外行，而且綠營大力吹捧沈伯洋，就是為了保護不想出來選的行政院副院長鄭麗君。吳子嘉昨在《董事長開講》針對「無限城論壇」構想表示，雙城論壇是兩岸交流架構之下，讓台北和上海變成「政策實驗基地」，是國台辦管理的論壇，層級很高，不是想停就能停，因此若想取消雙城論壇，是大外行才會講的話。吳子嘉更斷言，民進黨內現在之所以大力吹捧沈伯洋，其實是為了要保護鄭麗君，因為鄭麗君不想選，再加上台美對等貿易協定（ART）爆出進口發芽馬鈴薯的爭議，正好讓鄭麗君有一個不選的理由。吳子嘉認為，總統兼民進黨主席賴清德最希望的台北市長人選，其實就是鄭麗君，所以沈伯洋「不過是備胎」。