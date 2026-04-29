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立法院外交國防委員會原訂於今（29）日出發帛琉考察，帶隊的國民黨立委黃仁卻臨時取消行程，浪費公帑幾十萬！根據《TVBS》報導，藍委黃仁、黃建賓因收到黨團甲級動員令，而臨時在出發前夕取消行程，導致1人浪費公帑約20幾萬，甚至更放鳥原已安排要接見他們的帛琉總統惠恕仁，恐傷害台灣國際形象。對此，外交部表示，尊重委員會的議程安排，相關的經費與行程細節均依相關規定處理。根據《TVBS》昨報導指出，黃仁原要帶隊外交國防委員會於4／29至5／2到帛琉考察「榮邦計畫」的執行概況，外交部都已協助安排行程，並訂好機票和飯店，甚至安排好惠恕仁接見，未料黃仁、黃建賓在出發前一天才說不去，原因是收到黨團通知甲動，讓公帑支出1人約20幾萬的機票錢、飯店錢付諸流水，甚至放鳥帛琉總統還恐傷害台灣的國際形象。對此，黃仁證實取消考察行程，他提到，該行程本來是藍委馬文君要帶隊，但她臨時有事，所以才換他帶隊，但這2天又接到黨團通知，29日中午可能是因為要討論軍購案而甲動，因此才取消行程。外交部則回應，外交部一向尊重立法院外交及國防委員會的議程安排，並樂見朝野委員透過實地考察，深入了解我國與友邦合作成果及榮邦計畫與外交工作推動情形。相關參訪交流對深化雙邊關係及強化國會外交均具正面意義。外交部說，有關原規劃赴帛琉的考察行程，均依立法院外委會需求提供行政協助與聯繫安排，對於外委會議程的調整亦配合辦理，至媒體關切經費與行程細節，均依相關規定處理。