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洛杉磯道奇隊近期雖然戰績穩定，但進入傷兵名單（IL）的球員卻越來越多，特別是明星遊擊手貝茲（Mookie Betts）因右腹拉傷缺陣後，內野深度面臨挑戰。為此，道奇球團今（29）日正式宣布，與多倫多藍鳥達成協議，以金錢交易來28歲的工具人強打費茲傑羅（Tyler Fitzgerald）。菲茲傑拉德是一名守備能力優秀的工具人，在4月24日剛被藍鳥隊DFA。他於2023年在舊金山巨人隊升上大聯盟，生涯至今共計出賽178場，繳出打擊率.252、21支全壘打、53分打點及28次盜壘成功。他在2024年賽季迎來生涯年，單季出賽96場，揮出15支全壘打，且防區橫跨游擊、中外野、二壘、左外野及一壘，是典型防守範圍極廣、且兼具速度與長打實力的均衡型選手。道奇隊看中他「萬用」的特性，能在多個守備位置提供即時的支援。道奇隊發動這筆交易的主因，在於陣中多位大將正受傷病困擾。明星游擊手貝茲（Mookie Betts）近期因右腹拉傷進入傷兵名單，而季前寄予厚望的艾德曼（Tommy Edman）與工具人赫南德茲（Enrique Hernández）也分別因手術後復健期尚未歸隊。菲茲傑拉德的加入，將有效填補內外野防線的板凳深度。尤其在艾德曼尚未復出的情況下，他能在游擊與中外野等關鍵位置提供更大的調度彈性。隨菲茲傑拉德入陣，道奇也對40人名單進行調整，將28歲的投手納克（Landon Knack）移至60天的傷病名單。雖然此舉意味著納克在短期內無法回歸，但為球隊騰出了寶貴的名單空間，以進行這筆應急的野手補強。