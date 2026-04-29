洛杉磯道奇隊潛力捕手拉辛（Dalton Rushing）雖然近期在打擊端表現優異，但其場上的言行舉止卻不斷引發爭議。在日前對陣芝加哥小熊隊的比賽中，拉辛被捕捉到疑似對小熊球員阿瑪亞（Miguel Amaya）口出惡言。今日（29日），當時在場目擊全過程的小熊隊球星霍爾納（Nico Hoerner）在廣播節目中正式證實，拉辛確實對隊友使用了帶有羞辱性的詞彙，引發外界對這位新秀職業道德的質疑。
唇語洩露粗口 拉辛再次出現罵人爭議
事件起因於上周末道奇與小熊的系列賽。當時道奇先發投手佐佐木朗希（Roki Sasaki）投出一記暴投，接捕的拉辛雖然迅速撿球，卻未能將球及時傳往二壘，讓靠著保送上壘的阿瑪亞成功進佔得點圈。
隨後轉播畫面切回本壘，正好捕捉到拉辛疑似對著阿瑪亞的背影吐出「死胖子（Fat F—）」的唇語，當時站在打擊區的霍爾納也露出驚訝神情並側頭注視拉辛。雖然最初部分道奇球迷認為是網友過度解讀，但真相在今日正式大白。
但這起事件和阿瑪亞基本無關，道奇隊投捕自己需要做得更好，拉辛卻用髒話來發洩情緒，回想起此前種種情形，不禁讓人懷疑他情緒控管有問題。
赫納證實辱罵行為 感嘆沒能當場挺身而出
霍爾納今日參加《Spiegel & Holmes Show》節目，主持人詢問當時是否真的聽到了那些辱罵言論，霍爾納坦言：「沒錯，他確實說了。老實說，我後悔當時沒有更直接地去質問他。我當下非常震驚，這是一種很奇怪的經歷。我並不是說我應該撲上去跟他扭打，但身為隊友，你總希望能挺身而出支持自己的隊友。」
這並非拉辛第一次在言詞上惹禍。此前，他也曾因對舊金山巨人隊球星李政厚發表不友善的評論而遭到批評。
職業素養遭質疑 道奇隊形象受損
雖然拉辛目前在道奇充滿球星的陣容中，以異軍突起之勢用棒子給人留下深刻印象，但他在過去幾周內頻頻爆發的口角爭議，已讓球團感到困擾。體育媒體指出，道奇隊向來以「世界級的職業素養」自居，即便面對外部仇恨也能保持風度，拉辛這種辱罵對手的行為，顯然與球團文化格格不入。
對於部分擁護拉辛「競爭精神」的球迷，專業評論員則呼籲，不應將缺乏教養的行為合理化。在拉辛努力站穩大聯盟舞台的同時，除了球技的磨練，如何學習尊重對手並維持職業球員應有的格局，將是他必須面對的重大課題
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事件起因於上周末道奇與小熊的系列賽。當時道奇先發投手佐佐木朗希（Roki Sasaki）投出一記暴投，接捕的拉辛雖然迅速撿球，卻未能將球及時傳往二壘，讓靠著保送上壘的阿瑪亞成功進佔得點圈。
隨後轉播畫面切回本壘，正好捕捉到拉辛疑似對著阿瑪亞的背影吐出「死胖子（Fat F—）」的唇語，當時站在打擊區的霍爾納也露出驚訝神情並側頭注視拉辛。雖然最初部分道奇球迷認為是網友過度解讀，但真相在今日正式大白。
但這起事件和阿瑪亞基本無關，道奇隊投捕自己需要做得更好，拉辛卻用髒話來發洩情緒，回想起此前種種情形，不禁讓人懷疑他情緒控管有問題。
霍爾納今日參加《Spiegel & Holmes Show》節目，主持人詢問當時是否真的聽到了那些辱罵言論，霍爾納坦言：「沒錯，他確實說了。老實說，我後悔當時沒有更直接地去質問他。我當下非常震驚，這是一種很奇怪的經歷。我並不是說我應該撲上去跟他扭打，但身為隊友，你總希望能挺身而出支持自己的隊友。」
這並非拉辛第一次在言詞上惹禍。此前，他也曾因對舊金山巨人隊球星李政厚發表不友善的評論而遭到批評。
職業素養遭質疑 道奇隊形象受損
雖然拉辛目前在道奇充滿球星的陣容中，以異軍突起之勢用棒子給人留下深刻印象，但他在過去幾周內頻頻爆發的口角爭議，已讓球團感到困擾。體育媒體指出，道奇隊向來以「世界級的職業素養」自居，即便面對外部仇恨也能保持風度，拉辛這種辱罵對手的行為，顯然與球團文化格格不入。
對於部分擁護拉辛「競爭精神」的球迷，專業評論員則呼籲，不應將缺乏教養的行為合理化。在拉辛努力站穩大聯盟舞台的同時，除了球技的磨練，如何學習尊重對手並維持職業球員應有的格局，將是他必須面對的重大課題