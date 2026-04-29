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台北市中正區羅斯福路四段即水源市場附近昨（28日）發生一起警民盤查爭議事件，一名年約40歲的蘇姓女子，因不滿市府處理鼠患問題不力，前往水源市場旁天橋張貼寫著「台北動物園變台北老鼠園」的抗議布條，遭到警方攔查並要求留在原地。事後，蘇女不滿於社群網站Threads上控訴警方刻意刁難、打壓言論自由，更有網友留言質疑：「台北戒嚴了嗎？」瞬間引發討論。對此，轄區中正二分局緊急澄清，強調員警僅是依法盤查，因事發地為大安分局轄區，才請當事人稍候交接，全程絕未使用強制力。據了解，台北市大安區今年1月才發生25年來首例漢他病毒死亡案，近期連木柵動物園也傳出鼠患。蘇女為表達對市長蔣萬安施政的不滿，於昨（28日）中午12時許帶著自製標語前往天橋張貼。蘇女事後在社群平台發布影片指控，自己明明已配合出示證件，警方卻以涉嫌違反《社會秩序維護法》為由不准她離開；她質疑警方是因為她長期在該處張貼標語無計可施，才企圖用這種方式「軟硬兼施」讓人民心生恐懼退卻。影片曝光後引發兩極反應，有人聲援言論自由，但也有網友反酸違規亂貼本就該罰。而針對蘇女的指控，警方也公布密錄器還原真相。警方指出，蘇女其實是當地的「常客」，自去年起便時常到該天橋張貼反對市府的標語。昨（28日）中正二分局思源派出所員警接獲110報案到場，認定其行為確實涉嫌違反《社維法》及《廢棄物清理法》，但由於確切位置屬於大安分局轄區，基於程序才依法通報大安分局派員接手。警方強調，經市府相關單位協調，此類違規張貼行為優先適用《廢棄物清理法》，後續已通知主管機關環保局到場清除，呼籲民眾表達訴求應循合法途徑，切勿違規觸法。