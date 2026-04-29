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海委會主委管碧玲日前登上太平島主持「南援九號」演習，引發越南抗議。對此，管碧玲今（29）日表示，台灣在南海，展現的是作為國際社會上人道主義國家，「守護主權當然是絕不退讓」；此外，他也在臉書發文表示，越南的抗議不是特別針對民進黨政府，2016對馬英九總統的登島計畫亦曾提出反對。立法院內政委員會今邀請海委會主委管碧玲率同所屬列席報告業務概況，審查115年度中央政府總預算案，並備質詢。管碧玲上午受訪時表示，台灣在南海，展現的是作為國際社會上人道主義國家，以及永續海洋保護有貢獻的國家，會有所貢獻，這是台灣經營南海的政策，「守護主權當然是絕不退讓」。管碧玲提到，台灣經營南海的策略，讓台灣變為對國際社會有貢獻的一個據點，近年來，台灣的救援案件大約是有54次之多，台灣經營南海的這個戰略，展現就是國家的厚度。管碧玲說，上次到太平島的部會首長也已經多年了，那中洲礁也一樣，上一次部會首長登島到現在也已經14年了，「所以捍衛主權的事，就是我們堅定的立場」。此外，管碧玲也在臉書發文說明，越南原本就慣常性的針對其他國家在南沙的活動提出抗議，此次抗議並沒有特別加強力度，我國此次的演習不會也並未造成區域緊張，越南的抗議不是特別針對民進黨政府，2016對馬英九總統的登島計畫亦曾提出反對。管碧玲說，我國經營南沙太平島與中洲礁，為國際社會提供人道救援、科研與生態保育等多元面向的貢獻，不讓主權議題成為兩國關係的障礙，此次登島再次展現台灣作為負責任管理者的決心。管碧玲提到，除了「南援九號」演習，這次並在世界地球日當天，登中洲礁也從事淨灘活動，在中洲礁親眼見證由週邊國家漂來的海洋廢棄物，也體會海巡戍守南沙的日常。