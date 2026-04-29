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國民黨立法院黨團今（29）日中午將召開黨團大會，商討軍購條例是否要提升金額到8千億，傳出國民黨主席鄭麗文和國民黨團總召傅崐萁聯手，要求多數立委支持的8000億軍購拉回「3800億+N」版本，中南部立委向《NOWNEWS今日新聞》證實，接到至少兩波來自黨中央人馬的電話，要求在黨團大會上支持「3800億+N」版本，引爆藍委不滿。立法院長韓國瑜27三度協商軍購條例，藍委徐巧芯建議，先處理軍售，再處理商購或委製，而軍購要有附帶決議，要有發價書或美國授權後再送預算；第二、軍售整批最底大概8000億元，軍購條例以外的，要放回一般預算，這樣比較好，例如產線 ，若有需要再提出特別預算，經過溝通按照類別提出，這樣對社會大眾有比較好交代；不過國民黨團總召傅崐萁則認為，因為要軍購項目金額調整，要徵詢黨團成員意見，所以5月6日下午3點再次協商，國民黨團今天中午也召開黨團大會討論。一名中南部立委向《NOWNEWS今日新聞》證實，至少接到兩通來自黨中央系統的電話，希望黨團大會上支持「3800億+N」版本，另有區域立委也證實，接到市黨部電話關切，讓他們現在相當為難。事實上鄭麗文昨天在專訪時也曾暗示，「現在通過3800億還是通過8000億是一樣的」，都要美國給發價書才會編預算，不知道為何大家要糾結數字，更說「如果美方的140億美元不會來，那多匡出的4、5千億會不會被民進黨拿去亂花？」有藍委私下透露，立法院長韓國瑜事前透過管道，向立委表態「支持8000億軍購」，認為國民黨堅持3800億、國防部則堅持1.25兆，那「大家各退一步，找了一個中間的數字」；更表示 「中華民國對大陸要有互動，跟美方保持關係也很重要，所以應該要做正確的事」，意思是他會扛下壓力處理，如今鄭麗文這樣做，「就是要殺院長，讓他5/6協商不下去」。不過也有保守派立委認為，解鈴還須繫鈴人，美國必須跟鄭麗文談，其他人即便是韓國瑜都沒有辦法處理，也有人私下埋怨，美國若真想解套，為何不去跟民進黨政府溝通，呼籲補足軍人加薪預算。