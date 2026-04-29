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中國籍工作平台船「海虹工66」3月30日於東引處理中國籍漁船「閩連漁63896」船體移除作業時，疑似損壞台馬3號海纜，引起外界關注。對此，管碧玲今（29）日表示，對此事一定是料敵從寬，且相關標準作業程序已建立起來。立法院內政委員會今邀請海委會主委管碧玲率同所屬列席報告業務概況，審查115年度中央政府總預算案，並備質詢。民進黨立委張宏陸在質詢時關切台馬三號海纜被損害一事，管碧玲回應，第一時間，絕對會了解是否是真正意外，背後有沒有灰色地帶的疑慮，也有相關的標準作業程序（SOP）會查證；第二，對於事件的應處，航港局會出來主導、成立應變小組，昨晚也召開第20次應變會議開過了，該個案確實相當複雜。管碧玲強調，對此事一定是料敵從寬，因此第一時間，絕對是要去確認是否是意外，背後是不是有國安的疑慮？相關標準作業程序已建立起來，甚至於也會從水下看。張宏陸憂心，簡單的移除工作，竟把電纜切斷，呼籲不能把此事當成一般施工，管碧玲則說，他們在第一時間，就將船長送辦，而有關海纜的案件，檢方院方已有好幾起處理的案件，這些案件的處理當中，有故意的，就重罰，若是意外，就還其清白，有一些是經過和解的，也有一些是沒有證據顯示是他做的、就請回。