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高雄鳳山街頭驚見離譜鬧劇！27日晚間，一名陳姓男子因沒開大燈遭警方攔查，然而，他不僅渾身酒氣拒絕配合酒測，甚至在愛車面臨扣押移置時，先是衝撞警車假摔倒地，隨後更趁員警疏導交通時，將腳伸入行進中的車輪下任由碾壓，最終遭警方依妨害公務送辦。事發在27日晚間19時許，高雄鳳山一名29歲的陳姓男子騎乘機車行經五甲一路巷口時，因沒開大燈引起巡邏員警注意。警方上前將其攔停後，察覺陳男有異，且身上散發著濃厚的酒氣。員警隨即依程序告知酒測流程與拒測的法律後果，沒想到陳男非但不配合，還堅稱自己「已經過測」，不願吹氣，甚至連相關法律文書也拒簽、拒收。面對男子消極抗議，警方準備對機車進行移置保管作業。陳男眼見愛車即將被扣走，情緒徹底失控，先是故意用身體猛力衝撞警車後順勢假摔倒地，當時員警正忙於引導現場車流避讓，陳男竟趁隙將腳伸向路過轎車的車輪下，故意讓車輪碾壓。警方隨即請求救護車將其送醫，所幸經診斷僅腳踝與手部輕微擦挫傷，並無大礙。事後警方調閱監視器與行車紀錄器，陳男自導自演的假摔與衝撞行徑全被錄下，謊言不攻自破。全案除依酒駕拒測祭出重罰外，陳男蓄意衝撞警車的行為，也被警方依違反《社會秩序維護法》之妨害公務罪嫌移送法辦，其餘交通事故的責任歸屬則由交通分隊進一步釐清。