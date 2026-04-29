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5月綜合所得稅結算申報即將開跑，不過，傳出長榮海運股民被重複申報了2筆股利所得，約有36萬筆，投資人擔心影響報稅、增加稅負。對此，財政部長莊翠雲今（29）日在立法院財政委員會表示，主要是長榮海運重複送了2次股利相關的媒體檔案，今日下班後，財政資訊中心就會進行更正，今晚會更正完畢，不會影響民眾報稅。今年所得稅申報期間為5月1日至6月1日，各地區國稅局自4月28日起提供2025年度所得及扣除額查調服務。不過，有民眾前往國稅局列印「綜合所得稅結算申報所得資料參考清單」，印象中只買了1張長榮，卻被申報了2筆股利所得，怕影響報稅，增加稅負。國民黨立委賴士葆今日在立法院財委會質詢也關切此問題，並詢問其他上市櫃公司有沒有這問題？對此，財政部長莊翠雲表示，「沒有這樣的情況」，而且今天下班後就會做更正，今天下班後檔案就會清理，因為長榮海運重複送了2次。賴士葆進一步追問，這是個別公司的問題還是財政資訊中心的責任？莊翠雲強調，這是個別公司重複送了股利相關的媒體檔案，今天晚上財政資訊中心會做更正檔，沒有問題。台北國稅局也表示，長榮股利確實出現重複上傳的情況，約36萬筆股利資料受影響，已請財政資訊中心更檔。民眾如果不放心，報稅前可以先檢查一下所得資料，若發現有股利重覆問題，可自行刪除，而採臨櫃報稅的民眾，也可請國稅局人員協助刪除，即使報稅時股利真的重複計算，國稅局也會調整退稅。