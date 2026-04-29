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國民黨立法院黨團今（29）日中午將召開黨團大會，商討軍購條例是否要提升金額到8千億，但有超過2中南部立委向《NOWNEWS今日新聞》證實，接到至少來自黨中央和地方黨部電話，要求在黨團大會上支持「3800億+N」版本，引爆藍委不滿。不過有挺3800億+N版本立委表示，黨中央認為「空白授權」過不去，更舉扁政府時期，當時要買F-16C/D戰機，立法院在沒有發價書的情況下同意先編50億元，沒想到最後採購破局，因此耿耿於懷。立法院長韓國瑜27三度協商軍購條例，藍委徐巧芯建議，先處理軍售，再處理商購或委製，而軍購要有附帶決議，要有發價書或美國授權後再送預算；第二、軍售整批最底大概8000億元，軍購條例以外的，要放回一般預算，這樣比較好，例如產線 ，若有需要再提出特別預算，經過溝通按照類別提出，這樣對社會大眾有比較好交代；不過國民黨團總召傅崐萁則認為，因為要軍購項目金額調整，要徵詢黨團成員意見，所以5月6日下午3點再次協商，國民黨團今天中午也召開黨團大會討論。一名中南部立委向《NOWNEWS今日新聞》證實，至少接到兩通來自黨中央系統的電話，希望黨團大會上支持「3800億+N」版本，另有區域立委也證實，接到市黨部電話關切，讓他們現在相當為難。一名支持3800億+N版本的藍委解釋，黨中央對於「空白授權」很有意見。當年扁政府時期說要買F-16C/D戰機，說可以等簽約後撥款，最終立法院預算編列50億訂金，但後來美方暫緩軍售，因此黨中央耿耿於懷。鷹派藍委認為，解鈴還須繫鈴人，「美國沒有提出讓人滿意的條件」，對國民黨沒有釋出更多善意，反而都是威逼利誘；如果真要解決此事，其實美國就去找鄭麗文談，答應她的條件，另外若真的想通過軍購，也可以向民進黨政府溝通，能否編足軍人加薪預算，「這都是可以談的」。美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料，鄭麗文當初和谷立言見面時，曾針對軍購案提出，希望訪美規格要比台中市長盧秀燕高，但美國在臺協會不置可否，藍營內部也對此也多有聽說。