我是廣告 請繼續往下閱讀

▲游男過去有多起跟騷案底，警詢後被依重傷害、傷害、跟騷等罪移送新北地檢署偵辦。（圖／警方提供）

新北市蘆洲區民族路昨（28日）下午發生一起恐怖事件，一名18歲的高中生放學時遭到一名跟騷慣犯41歲的游姓男子尾隨，嚇得女學生打電話向外婆求救。外婆下樓阻止並警告游男，游男卻暴走對其瘋狂毆打在地，信義里里長郭騰芳上前制止，卻也遭到游男攻擊，最終民眾合力壓制由警方上銬帶回。而女學生的外婆72歲律姓婦人受有重傷；另里長也有受傷情形，雙雙送往醫院治療。據了解，一名18歲的李姓女高中生昨（28日）16時許放學時，遭到一名41歲的游姓男子尾隨。李女見狀後，緊急打電話向外婆求助，外婆下樓後於社區門口制止游男。怎料，游男竟情緒失控，對李女外婆即72歲律姓婦人出拳狂毆，附近信義里里長郭騰芳發現後上前阻止，沒想到也遭到游男毆打，直到一旁目擊民眾制止，將游男壓制在地並報警。警方獲報到場後，立即將游男上銬逮捕。而這起意外也造成2人受傷，其中，李女的外婆律婦傷勢嚴重，受有臉部瘀傷、雙眼受傷、鼻骨斷裂、雙臂擦挫傷、肝臟破裂等，送往新光醫院急救；信義里里長郭騰芳則受有右眼瞼撕裂傷、右眼鼻淚管斷裂，送往馬偕醫院檢查。警詢後，游男被依重傷害、傷害、跟騷等罪移送新北地檢署偵辦，並建請實施預防性羈押，另建請地檢署聲請保安處分，至於涉及跟蹤騷擾防治法之情形，將對游嫌核發書面告誡，並協助聲請跟騷保護令。