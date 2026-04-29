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台中市議會今（29）日進行警、消、環、衛業務質詢，市議員朱元宏針對都會區原住民的居住安全與防災資源分配指出，多數都會原住民屬於租屋族，且居住環境多集中於屋齡較高的老舊建物，火災風險係數極高，要求市府消防局打破現行「被動申請制」，改採「精準投放」主動到點安裝住警器，以保障基層市民生命財產安全。朱元宏表示，都會區原住民族的居住型態具特殊性，多數因工作因素租賃於老舊建築中。由於建築結構脆弱、內部防災設備欠缺維護，加上租屋環境變動性大，形成了長期的「結構性風險」。然而，現行住警器補助等政策多採一般性推動，缺乏針對高風險族群的優先配置，恐讓實際成效打折扣。他進一步分析，目前的住警器補助與防災措施多採「民眾主動申請制」，對於資訊取得較弱勢的族群而言，往往因不了解政策而錯失保障，導致「看得到吃不到」。朱元宏建議，消防局應主動盤點全市高風險區域與原住民聚集點，建立「優先補助機制」，並推動消防人力主動到點安裝與精準宣導。對此，台中市消防局長孫福祐表示，未來將針對原住民族群的需求，進一步衡量並研議更貼近實際需求的協助措施與補助機制。同時，消防局也將增加防災宣導場次，強化民眾對於火災預防的觀念與應變知能。朱元宏最後強調，城市安全不應有死角，防災政策應從「被動等待」轉型為「主動關懷」。唯有讓資源精準對接真正有需要的族群，才能有效降低火災風險，落實市民的基本居住安全保障。