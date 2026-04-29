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歐洲商會今（29）日舉辦2026台歐健康論壇，副總統蕭美琴以錄影致詞指出，台灣已獲得歐盟認可列入輸歐原料藥（API）第三國，並成為「國際藥政主管機關聯盟」（ICMRA）準會員，證明台灣是全球醫療社群的可靠夥伴，台灣與歐洲因促進醫療進步的共同承諾而緊密相連，期盼台歐持續深化合作，共同推動全球公共衛生發展。蕭美琴透過錄影致詞時表示，在醫療體系建立「戰略韌性」，已成為台灣國家安全的基石之一，歐洲擁有領先全球的藥品研發能力，台灣則位處資通訊（ICT）與醫療創新領域前沿，「透過雙方的夥伴關係，我們正攜手成為全球公共衛生第一線的良善力量」。蕭美琴提到，政府正致力實現「健康台灣」的願景，除了成立百億癌症新藥基金及強化慢性病照護外，也啟動「國家藥物韌性整備計畫」，這項倡議旨在強化供應鏈安全，同時促進產業的全面升級。蕭美琴說，台灣持續致力推動國內法規與國際標準接軌，我國已獲歐盟認可列入輸歐原料藥（API）第三國名單，並成為「國際藥政主管機關聯盟」（ICMRA）準會員，這些成就充分證明台灣是全球醫療社群中真正且可靠的夥伴。蕭美琴提到，儘管地理位置距離遙遠，台灣與歐洲因促進醫療進步的共同承諾而緊密相連，台灣將進一步深化與歐洲各國政府、研究機構及民間企業的合作，以共同開創公共衛生的新紀元。