繳稅季擔心荷包壓力大！全家宣布最高CP值鮮食「狠飽」
系列回來了，今年 更首攜手最接地氣的鐵板燒霸主「大埔鐵板燒」，推出4款百元內的鐵板鮮食，該系列參考日本鮮食增量回饋活動，主打「百元有找」、「份量升級」二大策略，獲消費者熱烈迴響。且即起至全家繳稅或帳單繳費，都可以參加集章活動，免費兌換全家購物金、民生用品。
全家聯名大埔鐵板燒！4款新品主打平價、大份量
全家「大埔鐵板燒」聯名商品，首推挑戰便利商店主食最高蔬菜量的「滿滿豆芽菜高麗菜鐵板麵」，還原大埔店內最經典的「菜山」特色，多達200
公克的高麗菜與豆芽菜搭配鐵板麵，每份只要99元；「爆炒雞丁飯」重現大埔師傅大火爆炒雞丁的醬香， 搭配爽脆高麗菜的濃厚鹹香滋味，售價99元
「鐵板牛套餐包手捲」餡料相較一般飯卷多20%，以大埔鐵板燒的人氣牛肉套餐為靈感，可同時嘗到牛肉、高麗菜與豆芽菜，售價65元；「
黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包」以黑胡椒鐵板炒麵鋪底，再將大火翻炒的醬香豬肉、 爽脆的黑胡椒豆芽，售價65元。
全家表示，連續四年於繳稅季推出高CP值大份量
鮮食「狠飽系列」，是參考日本鮮食增量回饋活動，主打「百元有找」、「份量升級」二大策略，獲消費者熱烈迴響，更曾創下帶動相關品類業績前期比成長超過3成 的佳績。
全家繳稅季祭最強回饋！抽5萬回饋金
全家自4月29日起至5月26日前，至全家繳納房屋稅、汽機車牌照稅等地方稅，
或其他帳單繳費、取票（不含包裹寄取件、儲值商品、國稅）， 即可參加「集章趣」活動，每筆可集1章。
集滿1章可兌換商品優惠
券、集滿5章可兌換全家紅利金5元、10章可兌換FMC潔膚濕巾， 集滿20章更可享30元超值加價購「五月花厚棒衛生紙（串）」 或「林鳳營鮮乳」等生活日用品
且歡慶全盈+PAY四
週年，全家霸氣祭出「幫你扛稅金」的超強回饋，將抽出價值高達5萬的全盈錢包儲值金。只要使用全盈+PAY於店舖單筆 消費滿168元，即可獲得1張抽獎券， 分享活動訊息給親友並成功登入APP，還可再加碼獲得抽獎券1張 。
全支付迎接五月報稅季！繳稅最高可得550回饋金
全支付祭出報稅、母親節回饋活動，首先自5月1日起自6月4日前，只要透過全支付 APP 線上繳納綜所稅，或於手機報稅系統選擇全支付並綁定玉山信用卡完成付款，即可享有免手續費優惠，成功繳稅者不限金額皆享0.5%全點回饋，每帳號最高可得500全點；若為首次綁定玉山信用卡並完成繳稅者，再加碼0.5%回饋，上限50全點，合計最高可得550全點。
第二大回饋活動，即日起至5月10日前，於指定百貨、商圈，使用全支付單筆消費滿3000元送200全點、6000元送400全點、滿1萬元送1000全點，每一全支付帳號每週限回饋一次，並以當週首筆符合門檻交易計算。
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全家「大埔鐵板燒」聯名商品，首推挑戰便利商店主食最高蔬菜量的「滿滿豆芽菜高麗菜鐵板麵」，還原大埔店內最經典的「菜山」特色，多達200
全家表示，連續四年於繳稅季推出高CP值大份量
全家自4月29日起至5月26日前，至全家繳納房屋稅、汽機車牌照稅等地方稅，
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且歡慶全盈+PAY四
全支付祭出報稅、母親節回饋活動，首先自5月1日起自6月4日前，只要透過全支付 APP 線上繳納綜所稅，或於手機報稅系統選擇全支付並綁定玉山信用卡完成付款，即可享有免手續費優惠，成功繳稅者不限金額皆享0.5%全點回饋，每帳號最高可得500全點；若為首次綁定玉山信用卡並完成繳稅者，再加碼0.5%回饋，上限50全點，合計最高可得550全點。
第二大回饋活動，即日起至5月10日前，於指定百貨、商圈，使用全支付單筆消費滿3000元送200全點、6000元送400全點、滿1萬元送1000全點，每一全支付帳號每週限回饋一次，並以當週首筆符合門檻交易計算。