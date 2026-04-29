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國民黨立法院黨團今（29）日中午將召開黨團大會，商討軍購條例是否要提升金額到8千億，但有超過2中南部立委向《NOWNEWS今日新聞》證實，接到至少來自黨中央和地方黨部電話，要求在黨團大會上支持「3800億+N」版本，引爆藍委不滿。新北立委葉元之稍早也坦言，聽說地方黨部有找立委遊說，希望支持黨版，但他本人沒有接到新北市黨部的電話。葉元之表示，今天中午要開黨團大會，各自可以表達己見，他覺得進到協商階段，國民黨底線就是希望軍售、商購跟委製拆開，軍售部分只要美國有發價書，就可以盡快通過，既然很多跟美國溝通管道都知道會有兩波發價書，其實先把兩波報價書的金額先匡出來，8千億也沒有不可以。葉元之續道，他覺得民進黨也要釋出誠意，在商售跟委製部分如國民黨訴求，不是說不要，而是不希望編在特別預算，可以編在年度公務預算，有必要還是可以買，編在年度公務預算比較好監督，不會說好幾年然後1.25兆，到時候他們隨便用怎麼用也管不到。葉元之也希望美國第二批發價書可以趕快發過來，趕快發過來就沒有這些問題了，「我們全部都支持」