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⚾2026年中職戰績表（截至4月28日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 20 13-7-0 0.650 - 2 富邦悍將 19 10-9-0 0.526 2.5 3 台鋼雄鷹 22 11-10-1 0.524 2.5 4 統一獅 21 10-10-1 0.500 3 5 樂天桃猿 19 9-10-0 0.474 3.5 6 中信兄弟 19 6-13-0 0.316 6.5

▲味全龍魔神龍今日先發交手統一獅，目標替球隊穩居龍頭寶座。（圖／味全龍提供,2026.4.15）

▲台鋼雄鷹江承諺今日先發交手富邦悍將，目標要替球隊終止4連敗。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.11）

▲樂天桃猿洋投魔爾曼今日先發交手中信兄弟，是他中職生涯首度與兄弟對決。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.21）

❗️今日天母氣溫落在24至26度、降雨機率30%，新莊氣溫落在24至26度、降雨機率30%，洲際氣溫落在25至26度、降雨機率30%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。此外，由於天氣不穩定，出門請記得帶傘。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（29）日共有3場比賽，中信兄弟今日交手樂天桃猿，推出本土王牌鄭浩均交手洋投魔爾曼（Kyle Marman ）；4連敗的台鋼雄鷹今日由江承諺掛帥拚止敗，交手富邦悍將陳品宏；味全龍想持續穩坐聯盟龍頭，今日推出洋投魔神龍（Marcelo Martinez）交手統一7-ELEVEn獅洋投銳力獅（Denyi Reyes）。天母賽事，龍隊目前排名第1，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率仍是0。魔神龍去年與獅隊交手6場，拿下3勝3敗，對戰防禦率3.41。獅隊目前排名聯盟第4，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。銳力獅前一場出賽交手兄弟，主投6局無失分，最終無關勝敗。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網新莊賽事，悍將目前排名聯盟第2，今日推出土投陳品宏先發，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率3.86。陳品宏生涯未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯首次交鋒。雄鷹近期吞下4連敗，目前排名聯盟第3，今日由土投江承諺掛帥，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率0.50。江承諺本季與悍將有過1次交手紀錄，主投7局無失分，拿下勝投。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網洲際賽事，兄弟目前排名聯盟墊底，今日推出本土王牌鄭浩均先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率4.03。鄭浩均去年與桃猿交手2次，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.70。桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽4場，拿下2勝2敗，防禦率2.52。魔爾曼今年來台發展，與兄弟未有交手經驗，今日將是生涯初對決。網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網