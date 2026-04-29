中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（29）日共有3場比賽，中信兄弟今日交手樂天桃猿，推出本土王牌鄭浩均交手洋投魔爾曼（Kyle Marman ）；4連敗的台鋼雄鷹今日由江承諺掛帥拚止敗，交手富邦悍將陳品宏；味全龍想持續穩坐聯盟龍頭，今日推出洋投魔神龍（Marcelo Martinez）交手統一7-ELEVEn獅洋投銳力獅（Denyi Reyes）。《NOWnews》整理出4月29日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍天母先發投手對戰資訊
📍天母賽事轉播資訊
📍新莊先發投手對戰資訊
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📍洲際賽事轉播資訊
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⚾2026年中職戰績表（截至4月28日賽後）：
龍隊拚穩坐龍頭 魔神龍掛帥交手銳力獅
天母賽事，龍隊目前排名第1，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率仍是0。魔神龍去年與獅隊交手6場，拿下3勝3敗，對戰防禦率3.41。
獅隊目前排名聯盟第4，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。銳力獅前一場出賽交手兄弟，主投6局無失分，最終無關勝敗。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
雄鷹拚止敗推江承諺 交手悍將陳品宏
新莊賽事，悍將目前排名聯盟第2，今日推出土投陳品宏先發，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率3.86。陳品宏生涯未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯首次交鋒。
雄鷹近期吞下4連敗，目前排名聯盟第3，今日由土投江承諺掛帥，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率0.50。江承諺本季與悍將有過1次交手紀錄，主投7局無失分，拿下勝投。
📍富邦悍將主場轉播資訊
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兄弟推出鄭浩均先發 交手桃猿魔爾曼
洲際賽事，兄弟目前排名聯盟墊底，今日推出本土王牌鄭浩均先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率4.03。鄭浩均去年與桃猿交手2次，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.70。
桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽4場，拿下2勝2敗，防禦率2.52。魔爾曼今年來台發展，與兄弟未有交手經驗，今日將是生涯初對決。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️今日天母氣溫落在24至26度、降雨機率30%，新莊氣溫落在24至26度、降雨機率30%，洲際氣溫落在25至26度、降雨機率30%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。此外，由於天氣不穩定，出門請記得帶傘。
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⚾2026年中職戰績表（截至4月28日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|20
|13-7-0
|0.650
|-
|2
|富邦悍將
|19
|10-9-0
|0.526
|2.5
|3
|台鋼雄鷹
|22
|11-10-1
|0.524
|2.5
|4
|統一獅
|21
|10-10-1
|0.500
|3
|5
|樂天桃猿
|19
|9-10-0
|0.474
|3.5
|6
|中信兄弟
|19
|6-13-0
|0.316
|6.5
天母賽事，龍隊目前排名第1，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率仍是0。魔神龍去年與獅隊交手6場，拿下3勝3敗，對戰防禦率3.41。
獅隊目前排名聯盟第4，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。銳力獅前一場出賽交手兄弟，主投6局無失分，最終無關勝敗。
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新莊賽事，悍將目前排名聯盟第2，今日推出土投陳品宏先發，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率3.86。陳品宏生涯未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯首次交鋒。
雄鷹近期吞下4連敗，目前排名聯盟第3，今日由土投江承諺掛帥，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率0.50。江承諺本季與悍將有過1次交手紀錄，主投7局無失分，拿下勝投。
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洲際賽事，兄弟目前排名聯盟墊底，今日推出本土王牌鄭浩均先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率4.03。鄭浩均去年與桃猿交手2次，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.70。
桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽4場，拿下2勝2敗，防禦率2.52。魔爾曼今年來台發展，與兄弟未有交手經驗，今日將是生涯初對決。
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