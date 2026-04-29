我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市永和區中正路一處社區大樓昨（28日）晚間8時許發生一起墜樓憾事，一名40歲的劉姓母親當時外出準備接8歲的大兒子下課，便將年僅4歲的小兒子獨自留在家中。而男童疑似自行爬上椅子後攀爬上陽台，不慎從15樓摔落中庭，送醫搶救後仍宣告不治。而男童母親被依過失致死、違反兒少法等罪嫌移送偵辦。對此，社會局也做出回應了。據了解，這名40歲的劉姓女子其丈夫於中部工作，由劉女一人單獨照顧兩名男童，分別為8歲的大兒子及4歲的小兒子。昨（28日）事發當天，劉女外出接大兒子下課，將小兒子獨自留在家中。不久後，男童不明原因攀爬上陽台後墜落。社區警衛聽聞巨大聲響後上前查看，發現男童倒臥在中庭，緊急報警處理。而男童母親眼見心碎一幕，也難忍崩潰情緒。警消獲報到場後，發現男童已無呼吸心跳，送往雙和醫院搶救後仍宣告不治。針對這起憾事，社會局表示，確認該家庭未具福利身分後，將立刻指派社工進行家訪，深入了解事發經過、家長過往的照顧狀況與分工負荷。社會局強調，依法父母或照顧者不得使6歲以下兒童獨處，此舉已涉違反《兒童及少年福利與權益保障法》第51條規定，若經社工查證獨留屬實，將依法對家長裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，並強制要求完成4至50小時的親職教育課程。