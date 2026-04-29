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高雄市湖內區中正路巷弄於今（29日）凌晨驚傳兇殺案！一名29歲劉姓男子疑因不滿34歲張姓男子欠債1500元及遊戲點數糾紛，雙方爆發激烈口角後，劉嫌竟憤而持水果刀猛刺對方頸部，導致張男送醫搶救無效身亡。儘管在場友人試圖勸架仍無法阻止憾事，警方獲報後迅速於現場逮捕劉嫌，全案依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。事發在今日凌晨，高雄市湖內區29歲的劉姓男子，疑似因與34歲張姓男子存在1500元的債務糾紛，且雙方在電子娛樂城點數問題上早有嫌隙，遂於凌晨1點多相約在中正路一段巷弄談判，當時另一名徐姓友人接獲通知，擔心雙方爆發肢體衝突而趕赴現場嘗試調停，沒想到現場氣氛早已劍拔弩張。在激烈的口角爭執中，劉嫌疑似情緒失控，竟掏出預藏的水果刀瘋狂砍向張男，儘管徐男在旁見狀立即衝上前試圖奪刀制止，但張男的頸部已遭受致命刀傷，當場血流如注。醫護人員接報後迅速將受害者送往台南市立醫院搶救，但張男仍因傷勢過重，宣告不治。轄區警方獲報後立即封鎖現場展開搜捕，隨即在案發巷弄旁將劉嫌制伏。警方查扣作案用的水果刀，而劉嫌坦承是因為討債未果，加上遊戲點數糾紛才憤而行兇。警方目前已依殺人現行犯將劉嫌逮捕歸案，全案將移送橋頭地檢署進一步偵辦。