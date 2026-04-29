我是廣告 請繼續往下閱讀

在新北藍白合民調結果出爐後，民眾黨主席黃國昌昨與前主席柯文哲合體，向支持者說明「民眾黨的下一步」，並宣布啟動募款計畫，目標1000萬元。對此，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今（29）日批評，所有政黨支持者的信任，都不能被當成提款機，「我也只能說沒有人比他們臉皮更厚」。民進黨立法院黨團上午舉行記者會，對於黃國昌宣布要募款的行徑，陳培瑜表示，所有政黨支持者的信任，都不能被當成提款機，而黃國昌、柯文哲在做最壞的示範，他們消費所有支持者的信任以及支持，「他們公開募款這種丟臉的行為，就簡單評論到這邊」。陳培瑜提到，大家別忘記，之前柯文哲被認證是貪污案，民眾黨內部也有很多人說帳目沒有公開透明，在這個前提下，他們還敢公開募款，「我也只能說沒有人比他們臉皮更厚」。另外，柯文哲任內指標政績「忠孝橋引道拆除工程」涉弊，陳培瑜指出，前一輪在京華城的所有市政資料，是由台北市政府所提供給法院，呼籲台北市長蔣萬安接下來正常發揮，站在公平司法正義的這一端，該有什麼資料提供就公開提供。