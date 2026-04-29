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國民黨立法院黨團今（29）日中午將召開黨團大會，商討軍購條例是否要提升金額到8千億，傳出國民黨主席鄭麗文和國民黨團總召傅崐萁聯手，要求多數立委支持的8000億軍購拉回「3800億+N」版本，更傳出傅崐萁此舉是為了爭取立法院副院長。傅崐萁對此嚴正駁斥，批民進黨放了似是而非的假議題、交換說，「適可而止，不要再用話術蠱惑人民」，國民黨團討論後就是鐵板一塊，會朝大家共識進行。傅崐萁今在黨團大會前受訪，針對傳出黨中央和他遊說藍委支持3800億+N版本，甚至稱是為了立法院副院長位置跟鄭麗文結盟？傅崐萁則說，國防軍備何其重要，必要的防衛武器能夠進入台灣，多方面的討論對國家都是正面的，因為過去採購過程很清楚，由國防部提出需求跟美國政府溝通，再由美國總統正式簽署發價書道台灣，依照發價書內容再編相關特別條例跟預算，這是行之幾十年來都是如此。傅崐萁表示，民進黨這一次要在野黨「空白授權」。這些賣茶葉的、賣馬桶的、做裝潢的，現在民進黨執政以後都在賣軍火。這個中間腐爛的情況跟貪污的情況何其的嚴重，過去吃老百姓民脂民膏、吃錢，這次更嚴重是關係到整個台灣的安全，當然要非常謹慎地來把關。傅崐萁強調，過去守護台灣的幾次戰役都是國民黨打贏的，民進黨只會打嘴砲，所有防衛台灣的戰爭都是國民黨打勝的，能夠守好台灣。只要國軍有必要、有需要的一流的武器守護台灣，只要有美國政府的保證，包括後續的延壽、維修、零件等等能夠全面的供應，只要有美國的發價書來，「我們就會支持。」傅崐萁也批評，國民黨團內部在做民主討論的時候，又放了很多似是而非的謠言進來，還有一些假議題交換說，民進黨適可而止，不要再用話術來蠱惑人民，更不要想見縫插針來分裂國民黨。國民黨終究大家討論完，民主討論之後，國民黨就是鐵板一塊，會朝著大家的共識來進行。