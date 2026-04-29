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國民黨立法院黨團今（29）日傳黨主席鄭麗文聯手黨團總召傅崐萁，要求將多數立委支持的8000億軍購拉回「3800億+N」版本。對此，民進黨立委陳冠廷今批評，其實已經有許多國民黨青壯派委員了解國防、軍購的重要性，也有單獨去會晤美國在台協會（AIT）並取得資訊，但他們就是會再受到鄭麗文、傅崐萁的制約。陳冠廷質疑，為什麼連韓國瑜、江啟臣、盧秀燕都發聲支持國防的時候，鄭麗文還是堅持走別條路？陳冠廷呼籲，希望青壯派藍委還是應該站出來，做應該做的事，對選情才會比較有幫助。陳冠廷今談及軍購協商表示，目前可以看到民進黨的委員們都一再強調，軍購、委製跟商購是不可以分開的，如果買海馬士，卻沒有買無人載具做監偵，我們怎麼知道敵人在哪？也會沒有辦法整合整個系統，所以除了要有攻擊的系統之外，也要有偵測的系統和防禦的系統，而無人載具在這一次的軍購當中，就是重中之重。陳冠廷強調，他要呼籲，既然國民黨團說要回去開會做決定，然後還取消了重要的帛琉考察行程，拜託他們思考一下，台灣的國防處境不能夠再拖，軍購不能再把它分割成單純軍購，然後把商購拿掉，或者甚至又分成兩半，這樣的話，既沒有把外交做好，也沒有把國防做好，會讓國人覺得非常難過，也會覺得這是非常遺憾的。針對鄭麗文強調軍購案內容都是「空白授權」的部分，陳冠廷提到，他召開的秘密會議，很多國民黨立委都沒有到場，但召開會議的目的就是要讓他們知道說，第一個，他們的指控是不存在的，因為其實全部項目，甚至連品項的數量，都已經寫得非常清楚了，所以只要有出席就會知道，除非是刻意不出席，那當然就可以說內容都是空白授權，因為他們就都沒看到。陳冠廷說，其實就算把機密的資訊拿掉之後，以現有公開的政府版本都是大家可以看的，數量、項目、品項等資訊也很清楚，所以沒有所謂空白授權的問題，藍營再重複100次錯誤的資訊，也不會讓這個資訊變成真的。所以真的非常遺憾，不可以再這樣子。陳冠廷表示，甚至他有和美方說，可以單獨和在野黨委員匯報，因此上上週有幾位年輕的藍委去和AIT對話、會晤，這是很好的事情，沒有任何一個人、任何一方想要壟斷對美國的外交，他歡迎國民黨跟在野黨能夠盡量地去跟世界接觸。陳冠廷認為，其實美方如果單獨的國民黨青壯派的委員談，他們都知道這次國防預算的重要性，以及軍購、委購、商製的重要性，可是當他們成為一個團體的時候，他們就是會受到黨主席的制約，再來就是他們總召的制約，那不管他們的總召未來想要走什麼路，他如果想要再往上走，那很明顯，只要一往上走就會被所有的民眾看得更清楚，就是你沒有辦法在立法院擔任有領導力的職位，因為你只是在破壞國家的團結，而且是在傷害台灣的國防。陳冠廷批評，在野黨有這樣子的黨主席，對他們重返執政或者是贏得選舉，是有很負面的影響。盧秀燕沒有說空白授權，朱立倫也沒有，那韓國瑜院長也沒有，江啟臣也沒有，就鄭麗文有問題，那不是很奇怪嗎？為什麼這些人都願意去接收最新的資訊跟情報，然後知道他們必須要因此而因應？為什麼盧市長要講到9000億到1兆，甚至包含商購？為什麼韓國瑜院長在接見這些外賓的時候，都會來去發聲來去支持國防，來去最大程度跟在野黨的委員們以及我們執政黨的委員們去走一個可以共通、無限接近行政院版本，那同時又不會傷害到他們的政黨立場的這個版本？我們應該要在從衝突中思考有沒有妥協的空間。陳冠廷再強調，那如果韓國瑜、江啟臣，還有盧秀燕都已經往這方面走了，為什麼只有鄭麗文不願意這樣做？原因是因為他去鄭習會嗎？那鄭習會之後，灰色青島有改變嗎？中國有放棄用武力的方式來奪取台灣嗎？如果都沒有的話，那這個對話有什麼樣的意義？我們是支持對話的，但是是以國防作為後盾，你的對話才有重量，沒有足夠國防能力作為後盾的話，你的對話，只是在給予他們更多的時間準備他們下一次對台灣的侵擾，那我覺得這個都是非常清楚，所以我還是一樣，希望國民黨的青壯派的立法委員能夠站出來做該做的事情，因為這對選情會有比較大的幫助。