我是廣告 請繼續往下閱讀

星空聯盟現有26家成員航空公司，昨（28）日在中國廣州白雲國際機場（CAN）第三航廈正式啟用全新貴賓室，廣州白雲國際機場副總經理戚耀明表示，未來將持續深化與星空聯盟及各大航空公司的戰略協同，在航線網絡拓展、中轉便利化、智慧出行等領域開展更深層次的合作，共同構建更加優質的國際航空生態圈。星空聯盟在廣州白雲國際機場的貴賓室營運，已全面從2024年於第一航廈啟用的貴賓室，轉移至第三航廈的全新貴賓室。此次在第三航廈舉辦的全新貴賓室開幕儀式，由星空聯盟客戶體驗部副總裁Ambar Franco和戚耀明共同主持，成員航空公司代表、機場合作夥伴及媒體也出席了儀式活動。Ambar Franco表示：「貴賓室是我們提供旅客搭機體驗的重要關鍵，有助於我們實現更加便捷舒適的旅程願景。廣州作為中國的重要國際航網樞紐並持續發展，這間更大、更好的全新貴賓室體現了我們貴賓室的有感升級，並將為旅客提供更優質的服務。」全新貴賓室佔地約1,400平方公尺，可容納約245位旅客，並規劃了700平方公尺的戶外花園，獨特的露天空間在機場是十分罕見。這間24小時營運的貴賓室，可滿足不同航班時刻表的旅客需求，提供安靜舒適的休息或辦公空間，歡迎搭乘星空聯盟成員航空公司航班的頭等艙和商務艙旅客，以及星空聯盟金卡會員（不限艙等）使用。星空聯盟共有10間成員航空公司運營往返廣州的航線，包括中國國際航空、全日空、韓亞航、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、深圳航空、新加坡航空、泰國航空和土耳其航空，每週共1,500個航班，飛往10個國家的52個目的地。貴賓室提供多種空間以滿足不同的旅客需求，包括休息區、睡眠艙、私人包廂、閱讀區和專屬辦公區，餐飲的部分則由貴賓室營運團隊與鉑爾曼酒店（Pullman Hotel）的五星級廚師團隊合作開發，精選多種中西式料理，注重食材的新鮮和營養均衡，並搭配多樣的貴賓室設施，提升旅客的舒適度和便利性。