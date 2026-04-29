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台南市安和路二段昨（28）日清晨發生一起心碎的死亡車禍！一名服務於台南市警局第四分局育平派出所的28歲鄭姓女警，休假期間外出卻慘遭後方機車追撞，隨後倒地遭併行遊覽車輾斃，當場傷重不治。台南地檢署當日下午完成相驗，確認死因為粉碎性顱腦創傷；由於鄭女與同為警職的男友原已論及婚嫁，消息傳回親友耳中悲慟不已。男友妹妹更在社群平台痛訴，肇事者在現場第一時間疑似僅關心車損，悲憤哭喊：「把我未來大嫂還來！」。事故發生在清晨28日6時59分左右，當時20歲的戴姓女子騎乘機車沿安和路二段向南行駛，疑似因未注意前方路況，不慎從後方猛烈追撞鄭姓女警的機車。強大的撞擊力導致鄭女瞬間失去重心，整個人車向前推撞至併行的遊覽車邊緣後倒地，下一秒遭40歲的江姓司機駕駛的遊覽車輾斃，救護人員獲報趕抵現場時，發現鄭女頭部與胸部受創嚴重，已明顯死亡。台南地檢署檢察官於28日下午會同法醫完成相驗，鑑定結果顯示鄭姓女警因交通事故遭受劇烈撞擊，死因為粉碎性顱腦創傷。相驗期間，除家屬與男友到場外，涉案的戴姓女大生及江姓司機亦到案說明；檢察官在現場召開臨時偵查庭訊問後，認定兩人無強制處分必要，隨即諭知請回。不過，透過事發畫面曝光可見，撞擊瞬間鄭女隨身物品散落一地，江姓駕駛發現異狀後立即下車查看傷者狀況；而戴姓女騎士則將機車停放路旁，曾與遊覽車駕駛互動，並查看自身車損，疑似沒有第一時間上前關心傷者，引發關注。據了解，車禍身亡的鄭姓女警是土生土長的台南人，台南藝術大學舞蹈系畢業的她，在2022年警察特考班結業後因成績優異，分發回故鄉服務，從警兩年，工作表現深獲長官與同仁肯定，甚至預計明年要和同為警職的男友結婚，怎料卻遭遇死劫，天人永隔。對此，鄭姓女警男友的妹妹在Threads上痛心表示「早上要上班時接到通知直接腳軟，一直哭到現在，現在又看到這個真的好生氣，為什麼這種人會一點事都沒有，為什麼姊姊不能參加我的婚禮，說好連假要帶伴娘服給妳要一起去逛街」。她更悲憤地轉述，表姊在事故現場看到肇事者竟還在查看車況，顯得事不關己，讓她心碎哭喊：「把我未來大嫂還來！」