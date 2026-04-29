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國民黨立法院黨團今（29）日中午將召開黨團大會，商討軍購條例是否要提升金額到8千億，傳出國民黨主席鄭麗文和國民黨團總召傅崐萁聯手，要求多數立委支持的8000億軍購拉回「3800億+N」版本。傅崐萁今表示，多方討論對國家都是正面的，但國民黨不容許「空白授權」，「不管是 3000 億、5000 億、8000 億、一兆，甚至更多，只要美國的發價書來台灣，我們就會全力地來支持」、「現在綠媒放很多假議題，不管是幾千億幾千億的框架，這都是假議題。」傅崐萁今在黨團大會前受訪，針對傳出黨中央和他遊說藍委支持3800億+N版本，他則表示，國防軍備何等重要，為了必要的防衛武器進入台灣，多方討論對國家都是正面的。傅崐萁表示，過去採購過程非常清楚，由美國國防部提出需求和美國政府溝通，同意之後由美國總統正式簽署發價書到台灣，然後依照發價書的內容編列相關預算、特別條例，這是行之幾十年來都是如此。傅崐萁說，民進黨這一次要在野黨來做「空白授權」，這些賣茶葉的、賣馬桶的、做裝潢的，民進黨執政以後都在賣軍火。這個中間腐爛的情況跟貪污的情況何其嚴重，過去只是吃老百姓的民脂民膏、吃錢而已，這次更嚴重是關係到整個台灣安全，當然必須謹慎把關。傅崐萁也說，民進黨只會打嘴砲，所有防衛台灣的戰爭都是國民黨打勝的，只要有美國政府的保證，包括後續的延壽、維修、零件等等能夠全面的供應，只要有美國的發價書來，國民黨就會支持。傅崐萁表示，民進黨商售有太多無法讓人想像的弊端，執政這10年，誓言風電採購技術移轉，10年了請問技術移轉在哪？全部一筆爛帳，「現在關係到台灣國防，我們絕對不容許，怎麼可以給這樣的政府有所謂的空白授權？」「不管是 3000 億、5000 億、8000 億、一兆，甚至更多，只要美國的發價書來台灣，我們就會全力地來支持」，傅崐萁直言，這些框架不過就是要民進黨準備要藏污納垢，塞什麼東西進來，軍購是為了守護台灣，而不是民進黨的提款機，「不管是幾千億幾千億的框架，這都是假議題」；國民黨終究大家討論完，民主討論之後，國民黨就是鐵板一塊。會朝著大家的共識來進行。